Пиотровский на приемке ноутбуков. От имени Эрмитажа мошенники закупаются по всей стране

Государственному Эрмитажу пришлось официально объявить, что кто-то покупает все подряд от его имени. Пострадали уже не менее полутора десятков компаний, но собеседники «Фонтанки» говорят, что список растет каждый день.



Фото: Иван Петров«/Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Свое заявление музей сделал накануне: «Несмотря на публичные предупреждения, продолжают иметь место случаи мошеннических действий. Представляясь менеджерами Государственного Эрмитажа, мошенники предлагают коммерческим организациям принять на договорной основе участие в поставках различных товаров (оргтехники, аудиовизуальной техники, реставрационных материалов и пр.) для нужд музея». Все это — без ведома самого музея, который несет репутационный ущерб и направил заявления в полицию.



По данным «Фонтанки», началось все в апреле. Именно тогда несколько компаний получили письма с запросом на коммерческое предложение по различным товарам от имени Государственного Эрмитажа. «Все чин по чину, печать, подпись Пиотровского (Михаила Борисовича, директора Государственного Эрмитажа), почта — очень похожая на настоящую, — говорит источник в правоохранительных органах. — Потом заказчик как бы берет несколько дней на раздумья, сравнивает несколько предложений и пишет — да, вот вас мы выбираем. И первые поставки выпадали как раз на дни перед майскими — чтобы потом иметь некоторую фору по времени, когда никто не будет разбираться. Но и после майских все продолжалось».



Московское ООО «Бизнес-фабрика» Анны Золиной (большая компания, оборот под 2 млрд), например, честно отгрузило 27 ноутбуков Lenovo на 1,4 млн рублей. Ростовский «ЮгБизнес-Софт» вложился в мировую культуру 8 промышленными пылесосами за 270 тысяч. Красногорское «Бюрошоп» выделило более 2 тысяч пачек матовой белой бумаги по 400 рублей за штуку — всего более чем на 800 тысяч. Петербургское ПО «Трубное решение» уже в июне поставило геотекстиль на полтора миллиона. Компания «Таир» подписала договор на тысячу литров акриловой краски (миллион рублей). ООО «Клима Групп» и «Хайер Рус» согласились продать 17 кондиционеров за 2 млн. И так далее.



«Сейчас уже сложно посчитать, сколько компаний влетело и на какую сумму, что ни день — новые сигналы, — рассказывает источник «Фонтанки». — Бьют по всем регионам. На самом деле не все ведутся. Мне рассказывали, что один из «поставщиков» вовремя спохватился, перезвонил в Эрмитаж, навел справки и все понял. И когда эти ребята снова с ним связались, говорит — давайте, мол, отгружу товар — и называет адрес экономической полиции. А на том конце провода, видать, не местные, намека не поняли, перезванивают — ну, вот мы тут, Чайковского, Захарьевская, вас не видим. Но когда осмотрелись, конечно, обиделись».



Для тех, кто не стал перепроверять, история развивалась более или менее идентично, с небольшими вариациями: «Приходят письма от того же самого «Эрмитажа» с просьбой об отсрочке платежа — ну, понятно, лучший музей мира уж как-нибудь не обманет. Ну и все, в общем, на этом контакты обрываются».



Подпись гендиректора Эрмитажа и образец печати найдены, судя по всему, на просторах интернета. Но магия названия и имени действовала надежно. Особенный штрих — подпись якобы Пиотровского не только на договорах поставки, но и на актах. Для тех, кто знает внутреннее устройство в Эрмитаже, директор в шарфе, лично принимающий 20 ноутбуков или сотню ведер краски, — это могучий образ. Но не до смеха в какой-то момент стало не только поставщикам: сам Эрмитаж начал закономерно получать претензии от компаний, про которые раньше не слышал, с требованием оплатить товар и с напоминанием о неустойках. А «Бизнес-фабрика», например, уже пошла в арбитраж на полтора миллиона.



Многие, впрочем, сначала все же выясняли на Дворцовой площади — а с кем они вообще общались по телефону. По данным «Фонтанки», как минимум, несколько раз вопросы крутились вокруг некой Татьяны Меркуловой, с которой поставщики вели переписку и которую принимали за менеджера музея по закупкам. Так было, в частности, с компанией «Линкас», которая тоже чуть было не собралась отгрузить 27 ноутбуков и даже заключила договор на 2 млн рублей. Причем организаторы этой схемы к вопросу подошли серьезно и даже несколько скорректировали условия соглашения. Поставить товар надо было в Кудрово на улицу Строителей, 7 (да-да, не на проспект). Для связи был дан номер некоего Черных.



В общем, появились вопросы, и из «Линкаса» позвонили на всякий случай по официальным телефонам в отдел закупок Эрмитажа. Все изумленно уставились друг на друга: Меркуловой в штате Эрмитажа нет, Строителей — проспект, а в наименовании почты якобы Эрмитажа изменена одна буква по сравнению с оригинальной. Номер телефона, по данным «Фонтанки», фигурирует на сайтах объявлений с поиском вахтовой работы — все по профилю упаковочного мастерства. С ходу его принадлежность не смогли определить и в полиции, куда Эрмитаж обратился в конце июня.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

