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    День рождения удался. Владелец катера рассказал, почему к нему зашёл СК с вопросами о больной голове девушки

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    Визит транспортного следствия с вопросами о пострадавшей девушке стал неожиданностью для Luxury Marine. В компании настаивают, после речной прогулки все пассажиры уходили на своих двоих, хотя и не очень уверенно.

    Как рассказал «Фонтанке» 12 июня директор Евгений Онегин, накануне Pioneer с капитаном на два часа арендовали для празднования дня рождения. Водной стихией, открыточными видами города и шампанским наслаждалась группа примерно из семи девушек. Судя по виду подруг, прогулка была в удовольствие, пока в воду не упал iPhone 14. После настроение резко испортилось, и на берегу юные дамы отказались платить, а одна из них заявила о травме - не только моральной.

    По словам директора, удариться она могла разве что о резиновую подушку, которая едва ли оставит даже синяк. Опасных манёвров при управлении катером не было, настаивает он. Зато девушек равновесие подвело - одна из них оступилась и упала в воду, выгружаясь из пришвартовавшегося катера.

    Шампанское на борту - обычное дело, говорит капитан. Воскресная прогулка с трёх до пяти часов дня проходила штатно. Выбрали маршрут до крейсера «Аврора» и обратно, шли медленно - девочки фотографировались. Перед швартовкой предложил обычный «аттракцион» - ускориться до швартовки. В ответ услышал единодушное «Да!» и предупредил, что нужно убрать вещи и обязательно занять места - стоять запрещается.

    Оставались только фрукты. Судно как будто было чистым, но владелица утонувшего телефона позже заявила, что нет.

    «Катер сыграл на волне, но это же река. С её слов, что-то отскочило от сиденья и улетело в воду. Остановились, поискали. Погрустили и ушли на швартовку», - рассказывает капитан, добавляя, что сам iPhone 14 не видел, но раз на борту нет - значит, мог упасть.

    Дальше пришлось удивляться. Девушки пошли в наступление: мол, не будет компенсации, напишем куда следует, и вам попадёт. Вместо прощания стращали опасным путешествием следующих пассажиров, ждавших на пирсе и оказавшихся невольными свидетелями сцены. Те настроения на поездку не потеряли.

    О том, что 20-летняя пассажирка обратилась к медикам, капитан узнал уже вечером от транспортного следствия. От них же стало известно, что по досадной случайности все видео с прогулки девушки переслали на один - тот самый утонувший - телефон, и никаких подтверждений веселья на борту предоставить не могут.

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    Комментарии 9

    Гость12 Июн 2023 в 22:34
    Разводилы.
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