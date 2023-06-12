День рождения удался. Владелец катера рассказал, почему к нему зашёл СК с вопросами о больной голове девушки

Визит транспортного следствия с вопросами о пострадавшей девушке стал неожиданностью для Luxury Marine. В компании настаивают, после речной прогулки все пассажиры уходили на своих двоих, хотя и не очень уверенно.

Как рассказал «Фонтанке» 12 июня директор Евгений Онегин, накануне Pioneer с капитаном на два часа арендовали для празднования дня рождения. Водной стихией, открыточными видами города и шампанским наслаждалась группа примерно из семи девушек. Судя по виду подруг, прогулка была в удовольствие, пока в воду не упал iPhone 14. После настроение резко испортилось, и на берегу юные дамы отказались платить, а одна из них заявила о травме - не только моральной.



По словам директора, удариться она могла разве что о резиновую подушку, которая едва ли оставит даже синяк. Опасных манёвров при управлении катером не было, настаивает он. Зато девушек равновесие подвело - одна из них оступилась и упала в воду, выгружаясь из пришвартовавшегося катера.



Шампанское на борту - обычное дело, говорит капитан. Воскресная прогулка с трёх до пяти часов дня проходила штатно. Выбрали маршрут до крейсера «Аврора» и обратно, шли медленно - девочки фотографировались. Перед швартовкой предложил обычный «аттракцион» - ускориться до швартовки. В ответ услышал единодушное «Да!» и предупредил, что нужно убрать вещи и обязательно занять места - стоять запрещается.



Оставались только фрукты. Судно как будто было чистым, но владелица утонувшего телефона позже заявила, что нет.

«Катер сыграл на волне, но это же река. С её слов, что-то отскочило от сиденья и улетело в воду. Остановились, поискали. Погрустили и ушли на швартовку», - рассказывает капитан, добавляя, что сам iPhone 14 не видел, но раз на борту нет - значит, мог упасть.



Дальше пришлось удивляться. Девушки пошли в наступление: мол, не будет компенсации, напишем куда следует, и вам попадёт. Вместо прощания стращали опасным путешествием следующих пассажиров, ждавших на пирсе и оказавшихся невольными свидетелями сцены. Те настроения на поездку не потеряли.

