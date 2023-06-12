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    Пожар на Большом Сампсониевском обуздали на 100 «квадратах»

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    Пожарные силами шести расчётов справились с огнём, разгоревшимся в расселённом доме в Выборгском районе Петербурга 12 июня. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к девяти часам вечера пожар на Большом Сампсониевском проспекте, 21, локализовали на площади в сто квадратных метров. Открытого пламени уже нет, тлеющие очаги проливают.

    С огнём в шестиэтажном здании, расселённом в прошлом году, боролись около двух часов. Большую часть времени работали по повышенному номеру сложности 1-БИС.

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