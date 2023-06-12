На Большом Сампсониевском тушат пожар по повышенному номеру сложности

Почти тридцать пожарных борются с огнём в расселённой шестиэтажке в Выборгском районе Петербурга 12 июня.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до семи часов вечера поступил сигнал о возгорании на Большом Сампсониевском проспекте, 21. Прибывшие на место расчёты обнаружили очаг в расселённом неэксплуатируемом здании.



Огонь распространился на площадь в 60 квадратных метров. В 19:17 ранг пожара подняли до 1-БИС - первого из пяти повышенных номеров сложности. К тушению привлекли 28 человек.



«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», - уточнили в ведомстве.

