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    На Большом Сампсониевском тушат пожар по повышенному номеру сложности

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    Почти тридцать пожарных борются с огнём в расселённой шестиэтажке в Выборгском районе Петербурга 12 июня.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, незадолго до семи часов вечера поступил сигнал о возгорании на Большом Сампсониевском проспекте, 21. Прибывшие на место расчёты обнаружили очаг в расселённом неэксплуатируемом здании.

    Огонь распространился на площадь в 60 квадратных метров. В 19:17 ранг пожара подняли до 1-БИС - первого из пяти повышенных номеров сложности. К тушению привлекли 28 человек.

    «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», - уточнили в ведомстве.

    Почти триста семей из здания в стиле модерн расселяли в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и нацпроекта «Жильё и городская среда». В феврале прошлого года правительство сообщало, что дом должен быть капитально отремонтирован. Предполагалось, что его переоборудуют в общеобразовательное учреждение.

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