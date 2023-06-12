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    Мать детей, 40 дней спасавшихся в джунглях Колумбии, была жива несколько дней после крушения

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    12 комментариев

    После крушения самолета мать детей, которые 40 дней были одни в джунглях Колумбии, была жива еще 4 дня. Об этом сообщила радиостанция Caracol.

    Отмечается, что женщина заботилась о детях до конца жизни. Перед смертью мать посоветовала детям не находиться на одном месте, а перемещаться. Тело погибшей женщины было обнаружено спасателями 16 мая.

    Отец детей сообщил журналистам, что до сих пор не имел возможности пообщаться с ними — все четверо находятся в шоковом состоянии. Медицинскую помощь им оказывают в военном госпитале. У детей истощены организмы от недоедания и обезвоживания.

    Четверо детей в возрасте от года до 13 лет были пассажирами потерпевшего крушение в мае самолета Cessna 206. Представители коренных народов 40 дней провели одни в джунглях.

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    Крушение самолетаКолумбияДети
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    Комментарии 12

    Гость12 Июн 2023 в 19:20
    От чего умерла хоть?
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