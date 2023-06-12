Мать детей, 40 дней спасавшихся в джунглях Колумбии, была жива несколько дней после крушения

После крушения самолета мать детей, которые 40 дней были одни в джунглях Колумбии, была жива еще 4 дня. Об этом сообщила радиостанция Caracol.



Отмечается, что женщина заботилась о детях до конца жизни. Перед смертью мать посоветовала детям не находиться на одном месте, а перемещаться. Тело погибшей женщины было обнаружено спасателями 16 мая.



Отец детей сообщил журналистам, что до сих пор не имел возможности пообщаться с ними — все четверо находятся в шоковом состоянии. Медицинскую помощь им оказывают в военном госпитале. У детей истощены организмы от недоедания и обезвоживания.

