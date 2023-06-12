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    Politico: Трамп намерен собрать $2 млн на президентскую гонку в день суда

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    Экс-президент США Дональд Трамп в день суда собирается провести первый сбор средств на президентскую кампанию 2024 года. Ожидается, что 12 июня он предстанет перед судом в зале судебных заседаний в Майами, сообщает Politico.

    Сбор средств будет проведен в гольф-клубе Трампа в Бедминстере (штат Нью-Джерси) и станет первым в целой череде собраний, которые предполагается провести по всей стране.

    На мероприятии 12 июня предполагается собрать 2 миллиона долларов. Таким образом, считает издание, Дональд Трамп собирается начать подготовку к долгой и дорогостоящей борьбе за выдвижение.

    За несколько часов до сбора Трамп должен присутствовать в Майами, куда вызван в суд по обвинению в хранении секретных документов. Его обвиняют в том, что, будучи главой государства, он привез бумаги из Белого дома в собственное поместье Мар-а-Лаго в Южной Флориде. При этом Трамп настаивает: даже если его признают виновным, он все равно собирается остаться в президентской гонке.

    Согласно опросам, Трамп опережает своих основных соперников-республиканцев. Однако среди них есть противник с большим финансированием: губернатор Флориды Рон Десантис после запуска предвыборной кампании в конце мая успел собрать более 8 миллионов долларов.

    Трамп долгое время полагался на небольшие взносы — в среднем около 30 долларов. Однако меняет тактику: в отличие от предыдущих кампаний, он много времени проводит в телефонных переговорах, пытаясь добиться расположения крупных спонсоров.

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    СШАДональд Трамп
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