Politico: Трамп намерен собрать $2 млн на президентскую гонку в день суда

Экс-президент США Дональд Трамп в день суда собирается провести первый сбор средств на президентскую кампанию 2024 года. Ожидается, что 12 июня он предстанет перед судом в зале судебных заседаний в Майами, сообщает Politico.



Сбор средств будет проведен в гольф-клубе Трампа в Бедминстере (штат Нью-Джерси) и станет первым в целой череде собраний, которые предполагается провести по всей стране.

На мероприятии 12 июня предполагается собрать 2 миллиона долларов. Таким образом, считает издание, Дональд Трамп собирается начать подготовку к долгой и дорогостоящей борьбе за выдвижение.