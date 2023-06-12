«Получается, "Яндекс" против символики нашей, да?» Петербургского таксиста оштрафовали за георгиевскую ленточку

Петербургского таксиста Виталия, работающего в «Яндекс Такси» на тарифе «Комфорт+», наказали за георгиевскую ленточку. Во время поездки ее на зеркале заднего вида обнаружил тайный покупатель и пометил в отчете как посторонний предмет.



Разговор с оператором службы развития качества «Яндекс Такси» ситуацию не исправил. В результате таксиста с рейтингом 4,99 оштрафовали, но не рублем: в агрегаторе снизили его баллы приоритета на 14 дней, что прямым образом влияет на количество и стоимость заказов, которые водитель может отработать.

Однако на штраф водителю все равно, эта тема затронула его чувства как патриота, признается Виталий. Следовать рекомендации он категорически отказался, а к ленточке повесил еще и шеврон с буквой Z.

«Если ко мне садится пассажир и начинает высказывать свое мнение касаемо того, что он против георгиевской ленточки, я просто его скручиваю и везу сразу на Литейный к ФСБ, а там с ним будут разбираться уже по-другому, — говорит в разговоре с оператором Виталий. — И я думаю, что я как гражданин РФ, проживающий на территории РФ, имею полное право таких субъектов отвозить в нужные структуры, чтобы с ними разбирались далее, как такой гражданин, живущий на территории РФ, имеет что-то против нашей символики».