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    «Получается, "Яндекс" против символики нашей, да?» Петербургского таксиста оштрафовали за георгиевскую ленточку

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    Петербургского таксиста Виталия, работающего в «Яндекс Такси» на тарифе «Комфорт+», наказали за георгиевскую ленточку. Во время поездки ее на зеркале заднего вида обнаружил тайный покупатель и пометил в отчете как посторонний предмет.

    Разговор с оператором службы развития качества «Яндекс Такси» ситуацию не исправил. В результате таксиста с рейтингом 4,99 оштрафовали, но не рублем: в агрегаторе снизили его баллы приоритета на 14 дней, что прямым образом влияет на количество и стоимость заказов, которые водитель может отработать.

    Однако на штраф водителю все равно, эта тема затронула его чувства как патриота, признается Виталий. Следовать рекомендации он категорически отказался, а к ленточке повесил еще и шеврон с буквой Z.

    «Если ко мне садится пассажир и начинает высказывать свое мнение касаемо того, что он против георгиевской ленточки, я просто его скручиваю и везу сразу на Литейный к ФСБ, а там с ним будут разбираться уже по-другому, — говорит в разговоре с оператором Виталий. — И я думаю, что я как гражданин РФ, проживающий на территории РФ, имею полное право таких субъектов отвозить в нужные структуры, чтобы с ними разбирались далее, как такой гражданин, живущий на территории РФ, имеет что-то против нашей символики».

    Как таксист пытался отстоять право на георгиевскую ленточку, смотрите и слушайте в нашей видеоновости.

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