«Не ожидал, что вы придёте на дедушку». В Петербурге прошло Stereoleto с Лещенко и Бастой

«Не ожидал, что вы придете посмотреть на дедушку. Я не буду подстраиваться под современную музыку. Просто попою старые хиты», — пообещал он зрителям. Кроме хитов, впрочем, он спел и новое. По словам народного артиста РСФСР, в пандемию он записал четыре альбома. «Эти песни не все попадают эфир — мало кто слушает новое», — пожаловался артист.

В Петербурге прошёл музыкальный фестиваль Stereoleto. Одним из хедлайнеров 11 июня неожиданно для себя стал Лев Лещенко.

Свои песни он сопровождал комментариями в духе: «Эти песни поют ваши родные». Впрочем, Лещенко аудитория знала и без этих пояснений и даже напевала на свой лад: «Из полей доносится налей». Закончил выступление Лещенко песней про олимпийского мишку.

На соседней сцене в этот момент выступала Тося Чайкина. «Через все невзгоды прорвемся и музыка будет вас спасать в сложные моменты», — пообещала она зрителям. Уходя со сцены, она передала музыкальный привет коллеге, пропев «Родительский дом».

На главной сцене 11 июня также выступила группа Zoloto. «Любите друг друга», — напутствовал публику певец из Казахстана Владимир Золотухин. Завершила фестивальный день группа «Дельфин».