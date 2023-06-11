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    «Не ожидал, что вы придёте на дедушку». В Петербурге прошло Stereoleto с Лещенко и Бастой

    1944
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    В Петербурге прошёл музыкальный фестиваль Stereoleto. Одним из хедлайнеров 11 июня неожиданно для себя стал Лев Лещенко.

    «Не ожидал, что вы придете посмотреть на дедушку. Я не буду подстраиваться под современную музыку. Просто попою старые хиты», — пообещал он зрителям. Кроме хитов, впрочем, он спел и новое. По словам народного артиста РСФСР, в пандемию он записал четыре альбома. «Эти песни не все попадают эфир — мало кто слушает новое», — пожаловался артист.

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    Свои песни он сопровождал комментариями в духе: «Эти песни поют ваши родные». Впрочем, Лещенко аудитория знала и без этих пояснений и даже напевала на свой лад: «Из полей доносится налей». Закончил выступление Лещенко песней про олимпийского мишку.

    На соседней сцене в этот момент выступала Тося Чайкина. «Через все невзгоды прорвемся и музыка будет вас спасать в сложные моменты», — пообещала она зрителям. Уходя со сцены, она передала музыкальный привет коллеге, пропев «Родительский дом».

    На главной сцене 11 июня также выступила группа Zoloto. «Любите друг друга», — напутствовал публику певец из Казахстана Владимир Золотухин. Завершила фестивальный день группа «Дельфин».

    В первый день, 10 июня, в Севкабеле на фестивале выступили Баста, Альянс, Антоха МС & Mr.Bruce Михей Трибьют, Казускома, Supruga, Lurmish, Сова, Lovanda и другие музыканты.

    «Стереолето» — независимый музыкальный фестиваль, ежегодно проводящийся в Санкт-Петербурге с 2001 года. В последние годы фестиваль периодически подвергается цензуре — ещё в 2021 году организаторы отменили выступление солистки группы «АлоэВера», бывшей жены оппозиционного политика Ильи Яшина*.

    Вечер 11 июня в Петербурге богат на события. По Неве прошел бриг «Россия», репетируя «Алые паруса», а с Дворцовой площади стартовал забег «Белые ночи».

    *Признан в России иностранным агентом.

    © Фонтанка.Ру

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