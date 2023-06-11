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    Все бегут. В Петербурге проходит забег «Белые ночи»

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    6 комментариев

    В Петербурге проходит марафон «Белые ночи». В центре города стартовали десятки бегунов – фотокорреспондент «Фонтанки» вечером 11 июня понаблюдал за тем, как это было.

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    В полдень открылся финишный городок на Дворцовой площади – там заработали раздевалки и камеры хранения. В семь вечера открылся стартовый городок на Петровской набережной, в девять стартовал забег на 10 километров, а через час – на 42,2 километра и эстафеты.

    В одиннадцать вечера стартовый городок на Петровской набережной закрылся. Окончание забега назначено на раннее утро – половину пятого утра.

    Как писала «Фонтанка», забег перекрыл движение в центре Петербурга.

    © Фонтанка.Ру
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    Комментарии 6

    Гость12 Июн 2023 в 00:33
    На работу бы так бежали.
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