Марафон «Белые ночи» перекроет движение в центре Петербурга

В воскресенье, 11 июня, в Петербурге пройдет марафон «Белые ночи». Для проведения мероприятия ограничат движение по ряду улиц в центре, на Петроградской стороне и на Васильевском острове. Об этом предупреждает пресс-служба комитета по транспорту.
Движение будут перекрывать:
- с 0:00 до 23:59 11 июня — на Мичуринской улице от Петровской набережной до Пеньковой улицы;
- с 12:00 11 июня до 6:00 12 июня — в проезде вдоль дома 4–6 по Дворцовой площади, на Тифлисской улице от Тифлисского переулка до набережной Макарова, в Биржевом проезде, на Петровской набережной и Петроградской набережной от Петровской набережной до Сампсониевского моста, в проезде вдоль Троицкой площади П.С., на Мичуринской улице от Пеньковой улицы до Петровской набережной, в Казарменном переулке, на улице Рентгена от улицы Чапаева до Петроградской набережной, в Адмиралтейском проезде, Кричевском переулке, на Гагаринской улице от Шпалерной улицы до Воскресенской и набережной Фонтанки от улицы Чайковского до набережной Кутузова;
- с 14:00 11 июня до 6:00 12 июня — на набережной Мойки от Певческого переулка до Невского проспекта, набережной канала Грибоедова от Царицынского переулка до Невского проспекта, в проезде вдоль Марсового поля, на Миллионной улице от проезда вдоль Марсового поля до Суворовской пл;
- с 16:00 11 июня до 6:00 12 июня — на Ждановской набережной от Тучкова моста до Ждановской улицы, Биржевой площади, Среднем проспекта В.О. от Тучкова переулка до набережной Макарова, набережных Макарова и Лейтенанта Шмидта, 1-й линии В.О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В.О., Кадетской линии В.О. от Среднего проспекта В.О. до Университетской набережной, 22-й линии В.О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Большого проспекта В.О., 23-й линии В.О. от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта, Тучковом и Благовещенском мостах, проспекте Добролюбова от Провиантской улицы до Тучкова моста, Мытнинской и Кронверкской набережных, Аптекарской набережной от Гренадёрского моста до Аптекарского проспекта, Петроградской набережной от улицы Куйбышева до Гренадёрского моста, в Пинском переулке, на улице Профессора Попова от Аптекарского проспекта до Аптекарской набережной, Аптекарском проспекте от улицы Профессора Попова до набережной Карповки, набережной Карповки от Аптекарского проспекте до Аптекарской набережной, Потёмкинской улице от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, улице Смольного, площади Пролетарской Диктатуры, Смольном проспекте, Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта и Смольном проспекте;
- с 18:30 11 июня до 6:00 12 июня — на съезде с Тульской улицы на Синопскую набережную, в Водопроводном переулке, на Дворцовой и Синопской набережных, набережной Кутузова, Воскресенской набережной, проспекте Чернышевского от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной, Адмиралтейской и Смольной набережных, Синопской набережной от Смольной набережной до Херсонской улицы, Адмиралтейской набережной, съездах с Литейного и Большеохтинского мостов на набережные левого берега Невы, набережной Мойки от набережной Зимней канавки до Миллионной улицы, от Кирпичного переулка до Невского проспекта и от Гороховой улицы к Невскому проспекту, в проезде вдоль Дворцовой площади, на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Невского проспекта, Миллионной улице от проезда вдоль Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и от Суворовской площади до набережной Лебяжьей канавки, набережной Лебяжьей канавки, Невском проспекте от улицы Садовая до Дворцового проезда, Перинной линии от улицы Ломоносова до Невского проспекта, Михайловской улице, в Дворцовом проезде, на Университетской набережной от Дворцового моста до Таможенного переулка, Дворцовом мосту, Суворовской площади, Каменноостровскому проспекту от Кронверкской набережной до Троицкого моста, Гренадерском мосту, улице Куйбышева от улице Чапаева до Сампсониевского моста, съездах с Выборгской набережной на Гренадёрский мост, Сампсониевском мосту и в Адмиралтейском проезде.
Также весь день 11 июня, с полуночи до 23:59 будет запрещена парковка:
- на Мичуринской улице от Петровской набережной до Пеньковой улицы,
- на Миллионной улице,
- в Тучковом переулке от дома 24 до набережной Макарова,
- в Волховском переулке от дома 2 по Волховскому до набережной Макарова,
- на Биржевой линии от дома 3 до набережной Макарова,
- на Кронверкской набережной,
- на Петроградской набережной от дома 33/8Б по Петроградской набережной до Петровской набережной (у дома 18),
- на Петроградской набережной от Гренадерского моста до Сампсониевского моста,
- на Аптекарской набережной от Аптекарского проспекта до Гренадёрского моста,
- на улице Профессора Попова от Аптекарской набережной до Аптекарского проспекта,
- на Аптекарском проспекте от улицы Профессора Попова до набережной Карповки,
- на набережной Карповки от Аптекарского проспекта до Гренадёрского моста,
- на улице Рентгена от улицы Чапаева до Петроградской набережной,
- в Казарменном переулке,
- на Большой Посадской улице от улицы Чапаева до Петроградской набережной,
- в проезде вдоль Марсового поля,
- на Пеньковой улице от Петроградской набережной до Мичуринской улицы,
- на проспекте Добролюбова,
- на площади Академика Лихачёва,
- на Мытнинской набережной, набережной Макарова, Университетской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта,
- на 1-й линии В.О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В.О.,
- на участках 2–3 линий В.О., 10 и 11 линий В.О. и 20 и 21 линий В.О. от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной,
- на Кадетской линии В.О. от Среднего проспекта В.О. до Университетской набережной
- на 22-й линии В.О. от набережной Лейтенанта Шмидта до Большого проспекта В.О.,
- на 23-й линии В.О. от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта,
- на Биржевой площади,
- на Дворцовой набережной от Эрмитажного моста к Дворцовому мосту и от Дворцового проезда до дома 38 по Дворцовой набережной,
- на Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади,
- на Конногвардейском бульваре,
- на Воскресенской набережной,
- на Смольной набережной от съезда с Большеохтинского моста до Воскресенской набережной,
- на улице Смольного, площади Пролетарской диктатуры и Смольном проспекте,
- на Казанской улице вдоль дома 2 по Казанской площади,
- на набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта и от Ново-Конюшенного моста до Невского,
- на набережной Мойки от Певческого переулка до Невского проспекта,
- на Большой Конюшенной улице от Волынского переулка до Невского проспекта,
- на Перинной линии от улицы Ломоносова до Невского проспекта,
- в Царицынском проезде,
- на Суворовской площади,
- в Мраморном переулке,
- на набережной Фонтанки от улицы Чайковского до набережной Кутузова,
- на Гагаринской улице от Шпалерной улицы до набережной Кутузова,
- в Кричевском переулке от Шпалерной улицы до набережной Кутузова,
- на Синопской набережной от Смольной набережной до Херсонской улицы,
- в Мошковом переулке от Дворцовой набережной до Миллионной улицы,
- на Адмиралтейском проспекте.
В связи с перекрытиями будут изменены также трассы 29 автобусных маршрутов (№№ 1, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 22, 24, 27, 8, 46, 47, 54, 55, 70, 71, 74, 100, 128, 136, 151, 152, 191, 227, 230, 249, 262 и 275), 11 троллейбусных маршрутов (№№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 22, 31 и 38) и трамваев №3, №6 и №40.