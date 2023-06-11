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    Несовершеннолетняя девушка умерла в Кургане из-за сидра с метанолом

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    Жительница города Шумихи Курганской области скончалась в детской больнице из-за отравления контрафактным сидром. Ей было 17 лет.

    О смерти девушки пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона. Ее привезли в областную детскую больницу в начале недели, но 11 июня девушка умерла.

    Точные причины смерти будут установлены позже, однако известно, что накануне госпитализации она пила «Мистер Сидр», который убил уже 32 человека по стране.

    Еще один житель Курганской области в реанимации по тем же причинам. Врачи говорят, что его состояние умеренное и угрозы жизни нет.

    Метанол, который попал в сидр, был украден с полицейского склада в Самарской области, не обошлось без пособничества одного из сотрудников. 6 тонн перепродали предпринимателю, который и «сварил» смертельный напиток.

    Министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова. Также был уволен начальник склада. Метанол хранился там с 2012 года.

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