Распылившую в Мариинском театре перцовый газ москвичку арестовали на семь суток

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности посетительницу Мариинского театра, которая повздорила со зрителями и распылила перцовый газ. Она отправляется в изолятор временного содержания.
Семь суток административного ареста за мелкое хулиганство получила москвичка Елена Богданчикова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 июня.
Как отмечают в пресс-службе, накануне вечером Богданчикова «выражалась грубой нецензурной бранью» во время спектакля «Лебединое озеро», распылила газ, устроила скандал, приставала к гражданам и «размахивала руками».
Защита уверяла суд, что правонарушение было совершено ею в состоянии «сильного душевного волнения, вызванного внезапно возникшим конфликтом со зрителями спектакля» из-за использования мобильного телефона во время просмотра представления.
В качестве свидетеля допросили дочь посетительницы, которая пояснила, что они смотрели балет через мобильные телефоны для увеличения изображения, потому что плохо видели сцену с 17 ряда. Сотрудница театра попросила не снимать спектакль, после чего, по словам дочери, начался конфликт с другими зрителями: мужчина ударил мать в плечо, а сидящая сзади женщина выхватила у нее из рук телефон. Посетительница, по ее словам, распылила баллончик в целях самообороны.