Распылившую в Мариинском театре перцовый газ москвичку арестовали на семь суток

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности посетительницу Мариинского театра, которая повздорила со зрителями и распылила перцовый газ. Она отправляется в изолятор временного содержания.

Семь суток административного ареста за мелкое хулиганство получила москвичка Елена Богданчикова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 июня.

Как отмечают в пресс-службе, накануне вечером Богданчикова «выражалась грубой нецензурной бранью» во время спектакля «Лебединое озеро», распылила газ, устроила скандал, приставала к гражданам и «размахивала руками».