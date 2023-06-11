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    Распылившую в Мариинском театре перцовый газ москвичку арестовали на семь суток

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    Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности посетительницу Мариинского театра, которая повздорила со зрителями и распылила перцовый газ. Она отправляется в изолятор временного содержания.

    Семь суток административного ареста за мелкое хулиганство получила москвичка Елена Богданчикова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 июня.

    Как отмечают в пресс-службе, накануне вечером Богданчикова «выражалась грубой нецензурной бранью» во время спектакля «Лебединое озеро», распылила газ, устроила скандал, приставала к гражданам и «размахивала руками».

    Защита уверяла суд, что правонарушение было совершено ею в состоянии «сильного душевного волнения, вызванного внезапно возникшим конфликтом со зрителями спектакля» из-за использования мобильного телефона во время просмотра представления.

    В качестве свидетеля допросили дочь посетительницы, которая пояснила, что они смотрели балет через мобильные телефоны для увеличения изображения, потому что плохо видели сцену с 17 ряда. Сотрудница театра попросила не снимать спектакль, после чего, по словам дочери, начался конфликт с другими зрителями: мужчина ударил мать в плечо, а сидящая сзади женщина выхватила у нее из рук телефон. Посетительница, по ее словам, распылила баллончик в целях самообороны.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 33

    Гость11 Июн 2023 в 19:01
    Дикий народ…
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