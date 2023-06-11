Пенсии в 2025 году проиндексируют дважды — если позволит бюджет

Из-за повышения пенсионного возраста пенсии в 2025 году должны быть проиндексированы дважды. Об этом 11 июня сообщил депутат Ярослав Нилов.

По словам Нилова, индексация должна состояться 1 февраля на индекс фактической инфляции и 1 апреля. Но во втором случае только если у бюджета социального фонда будет профицит.