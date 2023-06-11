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    Пенсии в 2025 году проиндексируют дважды — если позволит бюджет

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    Из-за повышения пенсионного возраста пенсии в 2025 году должны быть проиндексированы дважды. Об этом 11 июня сообщил депутат Ярослав Нилов.

    По словам Нилова, индексация должна состояться 1 февраля на индекс фактической инфляции и 1 апреля. Но во втором случае только если у бюджета социального фонда будет профицит.

    Такие планы связаны с окончанием переходного периода пенсионной реформы, которая была принята в 2018 году. Тогда же было решено проводить индексацию по коэффициентам, которые повышали средний размер пенсии на тысячу рублей в год. В 2025-м же процесс индексации вернется к прежним стандартам.

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