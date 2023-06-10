У 6-летней девочки сломана нога после обрушения трибун цирка в Ленобласти

После обрушения трибун цирка возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В правительстве Ленобласти сообщили о семи пострадавших. Пятеро из них — дети. Их отправили лечиться амбулаторно.

Ее госпитализировали в больницу Токсово. Еще пострадал 6-летний мальчик — у него легкие травмы.

При обрушении трибун цирка в поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области 6-летняя девочка получила перелом ноги. Об этом 10 июня сообщает 47news.

Как сообщает СК по Ленинградской области, на представлении цирка-шапито «Малибу» присутствовало около 150 зрителей, когда произошло обрушение трибуны. Задержан директор цирка 1992 года рождения.

«Проводятся следственные действия с его участием, а также иные следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств», — сказано в сообщении ведомства.