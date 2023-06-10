Зеленский подтвердил слова Путина о начале украинского наступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия. Об этом он рассказал 10 июня в Киеве на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Зеленский отказался говорить, на какой именно стадии они находятся.

О том, что наступление Украины началось, заявил в пятницу, 9 июня, президент России Владимир Путин. По его словам, все предпринятые ВСУ попытки атаки провалились, но наступательный потенциал у Киева еще существует.