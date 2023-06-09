Путин: Украинское наступление началось

Наступление Украины началось, но все предпринятые ВСУ попытки провалились. Об этом 9 июня заявил президент России Владимир Путин.
При этом наступательный потенциал у Киева существует, цитирует главу государства РИА Новости. Российский лидер отметил, что о начале наступления свидетельствует использование Киевом стратегических резервов.
При этом ни на одном участке украинские военные не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, сказал глава государства.
Путин указал, что в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие «классический» показатель.
Президент России также отметил, что у России пока не хватает современных вооружений. Но ОПК развивается быстро, и все поставленные перед оборонкой задачи будут выполнены, подчеркнул президент.