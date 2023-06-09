Путин: Украинское наступление началось

Наступление Украины началось, но все предпринятые ВСУ попытки провалились. Об этом 9 июня заявил президент России Владимир Путин.

При этом наступательный потенциал у Киева существует, цитирует главу государства РИА Новости. Российский лидер отметил, что о начале наступления свидетельствует использование Киевом стратегических резервов.

При этом ни на одном участке украинские военные не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск, сказал глава государства.

Путин указал, что в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие «классический» показатель.