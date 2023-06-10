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    «Сатана!» Демон-поджигатель овладел магазинным вором в Усть-Луге

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    В Кингисеппском районе Ленинградской области задержали похитителя продуктов. Полицейских он дожидался возле полыхающего магазина.

    видео с сайта vk.com, сообщество Дорожный Контроль Ленинградская Область

    С огоньком и шоколадками от торгового павильона в посёлке Усть-Луга 10 июня отходил 23-летний житель Челябинской области. В начале пятого утра энергия из него била ключом. Первой под удар попала витрина.

    Прихватив приглянувшийся товар, мужчина, как установили полицейские, поджёг магазин, пишет 47news.

    Последствия показали в соцсетях. «Отловили воришку. Вот что творит, демон. Сатана! Аид!» — стыдит автор видео. «Демон» в это время сидит рядом, слушая треск огня.

    По данным полицейского главка, он крушил и жёг в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отдел, возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (167 УК).

    В МЧС сигнал о пожаре поступил в 4:20. Примерно через час силами дежурной смены 70-й пожарной части павильон в квартале Ленрыба Усть-Луги потушили. Обошлось без пострадавших.

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    Усть-ЛугаПожарПоджигатель
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