«Сатана!» Демон-поджигатель овладел магазинным вором в Усть-Луге

В Кингисеппском районе Ленинградской области задержали похитителя продуктов. Полицейских он дожидался возле полыхающего магазина.

С огоньком и шоколадками от торгового павильона в посёлке Усть-Луга 10 июня отходил 23-летний житель Челябинской области. В начале пятого утра энергия из него била ключом. Первой под удар попала витрина.

Последствия показали в соцсетях. «Отловили воришку. Вот что творит, демон. Сатана! Аид!» — стыдит автор видео. «Демон» в это время сидит рядом, слушая треск огня.

По данным полицейского главка, он крушил и жёг в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отдел, возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества (167 УК).



В МЧС сигнал о пожаре поступил в 4:20. Примерно через час силами дежурной смены 70-й пожарной части павильон в квартале Ленрыба Усть-Луги потушили. Обошлось без пострадавших.

