Госдума одобрила призыв на военную службу граждан с судимостью

Комитет по обороне Госдумы поддержал законопроект, который предполагает возможность призыва на военную службу лиц с судимостью в случае мобилизации или введения военного положения. Исключение — осужденные за совершение тяжких преступлений. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает РИА Новости.

Инициативу внесли на рассмотрение глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.



«Комитет по обороне Госдумы советует Государственной Думе одобрить данный законопроект на стадии первого чтения», — говорится в документе.