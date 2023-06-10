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    Госдума одобрила призыв на военную службу граждан с судимостью

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    Комитет по обороне Госдумы поддержал законопроект, который предполагает возможность призыва на военную службу лиц с судимостью в случае мобилизации или введения военного положения. Исключение — осужденные за совершение тяжких преступлений. Об этом в субботу, 10 июня, сообщает РИА Новости.

    Инициативу внесли на рассмотрение глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов.

    «Комитет по обороне Госдумы советует Государственной Думе одобрить данный законопроект на стадии первого чтения», — говорится в документе.

    Отмечается, что предложение направлено на усиление ресурсов обороны страны в критические периоды.

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