Человек получил серьезные ожоги при пожаре на складе ГСМ в Уфе

Человек тяжело пострадал при пожаре на складе в Уфе, где загорелись горюче-смазочные материалы. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.



По данным ТАСС, пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Республиканский ожоговый центр Башкортостана.

В РЖД заявили, что емкости для хранения жидкостей загорелись на путях необщего пользования предприятия «Уфа-Хим», примыкающего к железнодорожной станции. Отмечается, что ни станцию, ни вокзал пожар не затронул, на движение поездов не повлиял тоже.

В региональном управлении МЧС ранее сообщали, что горюче-смазочные материалы загорелись в одном из зданий склада на Малой Селикатной улице. Возгоранию присвоили третий номер сложности, в его тушении участвуют в том числе катер и пожарный поезд.