    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-в

    768мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.64eur89.01

    Пожар на складе ГСМ в Уфе тушат с земли, с воды и с железной дороги

    1391
    2 комментария

    Как сообщает Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, сигнал о возгорании горюче-смазочных материалов на складе на улице Малая Селикатная в Уфе поступил в 19.05 мск.

    Пожару присвоен 3 номер сложности. В тушении задействованы 20 единиц техники. Спасателям в помощь прибыли пожарный поезд и пожарный катер.

    Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

    ПоделитьсяПоделиться

    О пострадавших информации пока нет. Известно, что дым от пожара виден за много километров, в том числе с другого берега реки Белой.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарУфа
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close