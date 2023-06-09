Пожар на складе ГСМ в Уфе тушат с земли, с воды и с железной дороги

Как сообщает Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, сигнал о возгорании горюче-смазочных материалов на складе на улице Малая Селикатная в Уфе поступил в 19.05 мск.
Пожару присвоен 3 номер сложности. В тушении задействованы 20 единиц техники. Спасателям в помощь прибыли пожарный поезд и пожарный катер.
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
О пострадавших информации пока нет. Известно, что дым от пожара виден за много километров, в том числе с другого берега реки Белой.