Странное расположение труб в больнице им. Кащенко — это навсегда. Главный врач объяснил, почему они стоят не на своих местах

Водопроводные трубы посреди дверных проемов и помещений в психиатрической больнице им. Кащенко — вовсе не временная конструкция, узнала «Фонтанка». Об этом 9 июня сообщил главный врач Олег Лиманкин, уточнив сообщенную ранее информацию.
«Водопроводные трубы, запечатленные пациентами амбулаторного подразделения больницы им. Кащенко на Старо-Петергофском, 50, — постоянные конструкции. Просто они еще не закрыты стенами. По всему зданию проводятся новые инженерные сети в соответствии с проектом реконструкции, а перепланировка помещений проводится поэтажно», — объяснил Олег Лиманкин.
Ремонт проводится «сверху вниз». Пока работы по возведению новых стен завершены только на 4-м этаже, в перестроенных кабинетах трубы «спрятаны в стены». Сейчас в медучреждении используется старая система водоснабжения. Ее отключат, когда смонтируют новые инженерные сети, проведут пуско-наладочные работы и завершат отделку новых стен. Окончание работ запланировано к 2024 году.
Как сообщала «Фонтанка», пациенты психиатрического диспансера выложили в соцсети фотографии со странным расположением труб в ходе ремонта. Амбулаторный прием пациентов в диспансере не останавливается.