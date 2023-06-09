Странное расположение труб в больнице им. Кащенко — это навсегда. Главный врач объяснил, почему они стоят не на своих местах

Водопроводные трубы посреди дверных проемов и помещений в психиатрической больнице им. Кащенко — вовсе не временная конструкция, узнала «Фонтанка». Об этом 9 июня сообщил главный врач Олег Лиманкин, уточнив сообщенную ранее информацию.



«Водопроводные трубы, запечатленные пациентами амбулаторного подразделения больницы им. Кащенко на Старо-Петергофском, 50, — постоянные конструкции. Просто они еще не закрыты стенами. По всему зданию проводятся новые инженерные сети в соответствии с проектом реконструкции, а перепланировка помещений проводится поэтажно», — объяснил Олег Лиманкин.