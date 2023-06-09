Что бы это значило? Ремонт в больнице имени Кащенко озадачил не только пациентов

В социальных сетях петербуржцы обсуждают фотографии капитального ремонта в диспансерном отделении больницы имени П. П. Кащенко на Старо-Петергофском шоссе, 50. В нем обслуживаются жители Кировского и Красносельского районов.



На фото — ремонт системы водоснабжения с чудовищным местоположением проложенных труб: посреди входной двери, мимо раковин — от пола до потолка.