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    Что бы это значило? Ремонт в больнице имени Кащенко озадачил не только пациентов

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    В социальных сетях петербуржцы обсуждают фотографии капитального ремонта в диспансерном отделении больницы имени П. П. Кащенко на Старо-Петергофском шоссе, 50. В нем обслуживаются жители Кировского и Красносельского районов.

    На фото — ремонт системы водоснабжения с чудовищным местоположением проложенных труб: посреди входной двери, мимо раковин — от пола до потолка.

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    «Что бы это значило?» — «Фонтанка» спросила у главного врача Психиатрической больницы имени Кащенко Олега Лиманкина. Он объяснил, что медицинское учреждение, не видевшее ремонта 45 лет, получило от города деньги и сейчас в диспансере работают технические службы. При этом прием пациентов не закрыт.

    «Больница не приостанавливает свою деятельность. Ведутся работы по капитальному ремонту помещений, кровли и инженерных сетей. Крыша и верхний — четвёртый — этаж сделаны, спускаемся ниже. На период ремонта по всему зданию проведены временные инженерные сети, которые будут демонтированы после монтажа новых инженерных сетей, подключения и пуско-наладочных работ. Необходимые объявления размещены на входе в учреждение», — объяснил он.

    Ремонтные работы в диспансерном отделении больницы имени П. П. Кащенко на Старо-Петергофском шоссе планируется завершить к 2024 году.

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    РемонтБольница имени Кащенко
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