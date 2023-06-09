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    Минобороны РФ хочет дать статус ветеранов тем, кто «рядом с СВО»

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    8 комментариев

    Минобороны РФ предлагает присвоить статус ветерана боевых действий лицам, выполнявшим определенные задачи в регионах, прилегающих к зоне СВО. Соответствующий законопроект опубликован 9 июня.

    Речь идет об отражении вооруженного вторжения, охране конституционных прав граждан, поддержании правопорядка, стабилизации обстановки, охране и обороне важных гособъектов — на Украине, в ЛНР и ДНР с 24 февраля прошлого года и в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября прошлого года.

    Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О ветеранах».

    В апреле Госдума приняла закон о наделении статусом ветерана боевых действий ополченцев Донбасса, которые воевали с 12 мая 2014 года, и бойцов организаций, содействующих выполнению задач ВС РФ.

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    Комментарии 8

    Гость09 Июн 2023 в 20:02
    Шойгу и Герасимов?
    +4−0
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