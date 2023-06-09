«А ну дыхните! Таблетки принимали?» МВД готовится внести в Думу закон о «лекарственном опьянении» водителей

МВД России 9 июня напоминает, что скоро российских водителей могут начать штрафовать ещё за один вид опьянения — опьянение лекарственное. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
Проект поправок в КоАП одобрен правительственной комиссией и готовится к направлению в Госдуму, говорится в сообщении.
Суть новеллы, если коротко: административная ответственность для водителя будет наступать и в том случае, если по результатам медосвидетельствования на состояние опьянения в организме водителя обнаружены следы лекарств, «ухудшающих внимание и реакцию». И самое главное — это следы, «не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам», уточняют в МВД.
То есть пока в запретном списке кроме алкоголя есть наркотики. А будут ещё и лекарства (которые наркотиками не являются). Это новый отдельный список будет утверждать правительство РФ по рекомендациям экспертов.
Если всё это примут, то наказывать за лекарственное опьянение будут по статье 12.8. КоАП РФ — «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».
Статья предполагает штраф до 30 тысяч рублей «с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до 2 лет».
Стоит отметить, что в том же КоАП и раньше было сказано о запрете употребления водителем «иных вызывающих опьянение веществ», но в формулировке не было конкретики.