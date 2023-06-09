«А ну дыхните! Таблетки принимали?» МВД готовится внести в Думу закон о «лекарственном опьянении» водителей

МВД России 9 июня напоминает, что скоро российских водителей могут начать штрафовать ещё за один вид опьянения — опьянение лекарственное. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.



Проект поправок в КоАП одобрен правительственной комиссией и готовится к направлению в Госдуму, говорится в сообщении.



Суть новеллы, если коротко: административная ответственность для водителя будет наступать и в том случае, если по результатам медосвидетельствования на состояние опьянения в организме водителя обнаружены следы лекарств, «ухудшающих внимание и реакцию». И самое главное — это следы, «не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам», уточняют в МВД.

