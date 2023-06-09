Выше или ниже. Аналитики рассказали, какую ключевую ставку ждут к концу 2023 года

Решение Банка России в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, не стало неожиданностью для рынка. Эксперты рассказали «Фонтанке», что будет влиять на предстоящие действия регулятора и куда они могут привести показатель к концу года.

Центробанк в своем традиционном релизе по итогам заседания совета директоров 9 июня объяснил, почему принял такое решение. Внутренний спрос восстанавливается, инфляция находится вблизи целевого показателя в 4%, экономическая активность растет быстрее, чем предполагал регулятор.



Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист отмечает, что риторика ЦБ выглядит сейчас незначительно, но более жесткой. В комментарии Банка России к решению по ставке говорится, что баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Как рассказала председатель главного банка страны Эльвира Набиуллина на сегодняшней пресс-конференции, рассматривался шаг в сторону повышения ставки на 0,25–0,75%.



«Кредитная активность остается высокой, и настроения потребителей улучшаются, иначе говоря, люди готовы больше тратить. Поэтому Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на одном из следующих заседаний. Полагаем, что это зависит от дальнейшей динамики таких показателей, как инфляционные ожидания населения и бизнеса, уровень спроса на товары и услуги и состояние бюджета. В январе — мае дефицит бюджета составлял 3,05 трлн рублей при целевом показателе 2,9 трлн рублей. В Минфине неоднократно заявляли, что удержат дефицит в пределах 2%. Если это будет выполнено, а инфляция останется в пределах 5–6%, то ближе к концу года Банк России может снизить ключевую ставку», — предполагает Жорнист.



Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских обращает внимание на то, что недельная инфляция в России с 30 мая по 5 июня ускорилась до 0,21%, по данным Росстата. В пересчёте на год инфляция составила 11,5%, при том что неделей ранее составляла 4,2%. По мнению эксперта, это сигнал в сторону повышения ставки, но данных для принятия такого решения еще слишком мало. Недостаточно и майского роста годовых инфляционных ожиданий. По сравнению с апрелем они увеличились на 0,4 процентных пункта, до 10,8%.

