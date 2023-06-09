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    ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне

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    Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом по итогам очередного заседания сообщается на сайте Центрального банка 9 июня.

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