ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом по итогам очередного заседания сообщается на сайте Центрального банка 9 июня.
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