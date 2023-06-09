В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи и гибели посевов

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Калининградской области — из-за засухи там гибнут посевы. Об этом 9 июня написал в своем телеграм-канале губернатор региона Антон Алиханов.

По его словам, в мае в области выпало около 5,5 % месячной нормы осадков. Началась почвенная засуха, а дождей по прогнозам не ожидается — поэтому возрастает и опасность лесных пожаров.



Решение о введении ЧС было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининградской области. Алиханов заявил, что в регионе вводят дополнительные мероприятия, чтобы смягчить последствия погодных явлений и предупредить пожары.