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    В Калининградской области ввели режим ЧС из-за засухи и гибели посевов

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    Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Калининградской области — из-за засухи там гибнут посевы. Об этом 9 июня написал в своем телеграм-канале губернатор региона Антон Алиханов.

    По его словам, в мае в области выпало около 5,5 % месячной нормы осадков. Началась почвенная засуха, а дождей по прогнозам не ожидается — поэтому возрастает и опасность лесных пожаров.

    Решение о введении ЧС было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининградской области. Алиханов заявил, что в регионе вводят дополнительные мероприятия, чтобы смягчить последствия погодных явлений и предупредить пожары.

    Ранее режим ЧС ввели во Владивостоке. Там, напротив, за сутки выпало больше месячной нормы осадков, что привело к разрушениям.

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