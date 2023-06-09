Побитая писающим хулиганом в Петербурге продюсер простила его в суде

Мировой судья судебного участка №207 Петербурга рассмотрела уголовное дело об избиении на Суворовском проспекте в январе 2023 года.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 9 июня, обвиняемый в причинении легкого вреда здоровью Николай Ларин напал на женщину у дома 36 после того, как она сделала ему замечание. Мужчина, как писала «Фонтанка», справлял нужду на припаркованную машину.
На упрек он набросился на женщину с кулаками и несколько раз ударил её по голове.
В суде пострадавшая заявила о готовности примирения с обидчиком. Он извинился перед ней и возместил вред в размере 50 тыс рублей.
Участники процесса не возражали.
Судья прекратил уголовное дело в отношении Ларина в связи с примирением сторон.
Его освободили в зале суда и вернули кроссовки Puma и штаны.