Образовательные онлайн-платформы хотят проверять на наличие лицензий и содержание учебных программ

Комитет Госдумы по информполитике, связи и IT предлагает обязать обучающие онлайн-программы лицензировать курсы дополнительного профессионального образования сообщает «Коммерсант» 9 июня. Кроме того, Рособрнадзор намерен проводить проверки содержания учебных программ.
Глава профильного думского комитета Александр Хинштейн так прокомментировал ситуацию на рынке дополнительного профессионального образования: «Сейчас в интернете существует большое количество онлайн-курсов, которые явно не соответствуют образовательным стандартам и вызывают большие сомнения в качестве». По его словам, учебное наполнение онлайн-курсов необходимо сделать более качественным и квалифицированным.
На данный момент существует множество программ в сфере дополнительного образования. Кроме различных онлайн-платформ программу ДПО предлагают многие вузы и техникумы. Конкуренция среди учреждений, предлагающих учебные курсы, увеличивается с каждым годом, но в связи с обязательным лицензированием онлайн-курсов ДПО число новых платформ может уменьшится.
Небольшие петербургские образовательные компании, пока не видят для себя рисков в новой инициативе депутатов. В учебно-консалтинговом центре «Академия Айти» «Фонтанке» рассказали, что давно лицензируют свои курсы и обновляют все учебные программы. В академии профессионального коучинга «5 PRISM» «Фонтанке» заявили, что их обучающие курсы также имеют все необходимые лицензии. «Специалисты в академии работают по четко выстроенной образовательной программе, которую не собираются менять», — отметили в компании.