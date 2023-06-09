    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, сев

    767мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd82.09eur88.04

    Образовательные онлайн-платформы хотят проверять на наличие лицензий и содержание учебных программ

    167
    1 комментарий

    Комитет Госдумы по информполитике, связи и IT предлагает обязать обучающие онлайн-программы лицензировать курсы дополнительного профессионального образования сообщает «Коммерсант» 9 июня. Кроме того, Рособрнадзор намерен проводить проверки содержания учебных программ.

    Глава профильного думского комитета Александр Хинштейн так прокомментировал ситуацию на рынке дополнительного профессионального образования: «Сейчас в интернете существует большое количество онлайн-курсов, которые явно не соответствуют образовательным стандартам и вызывают большие сомнения в качестве». По его словам, учебное наполнение онлайн-курсов необходимо сделать более качественным и квалифицированным.

    На данный момент существует множество программ в сфере дополнительного образования. Кроме различных онлайн-платформ программу ДПО предлагают многие вузы и техникумы. Конкуренция среди учреждений, предлагающих учебные курсы, увеличивается с каждым годом, но в связи с обязательным лицензированием онлайн-курсов ДПО число новых платформ может уменьшится.

    Небольшие петербургские образовательные компании, пока не видят для себя рисков в новой инициативе депутатов. В учебно-консалтинговом центре «Академия Айти» «Фонтанке» рассказали, что давно лицензируют свои курсы и обновляют все учебные программы. В академии профессионального коучинга «5 PRISM» «Фонтанке» заявили, что их обучающие курсы также имеют все необходимые лицензии. «Специалисты в академии работают по четко выстроенной образовательной программе, которую не собираются менять», — отметили в компании.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Онлайн-обучение
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость09 Июн 2023 в 15:43
    И это правильно
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close