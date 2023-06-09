«Я не хотела оказаться в инвалидном кресле». Экс-директор зоопарка проиграла суд Смольному

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургский суд отказался восстанавливать на работе экс-директора зоопарка Ирину Скибу. На суде она обвинила бывших работодателей в том, что они мешали ей поправлять здоровье.

В ноябре прошлого года комитет по культуре петербургской администрации решил уволить директора Ленинградского зоопарка. К этому моменту зоопарк проверяли сотрудники Контрольно-счётной палаты, финансовые документы изучали в экономической полиции (там, в частности, искали пропавших хамелеонов и деньги на их покупку). Бывшие работники зоопарка строчили жалобы на руководство — «Фонтанка» публиковала их рассказы. Например, они утверждали, что по инициативе директора-вегетарианки приматы не получали мяса в рационе.



Увольнение Ирины Скибы собирались провести в конце октября, но в итоге оно превратилось в детектив. 24 октября её пригласили в комитет, где ей собирались показать бумаги о прекращении с ней трудовых отношений. Но в итоге сделать это кадровики не успели — из кабинета, как утверждают очевидцы, она буквально убежала. За ней через некоторое время проследовали чиновники комкульта: по закону, чтобы уволить сотрудника, ему нужно озвучить приказ об увольнении. Погоня закончилась ничем. А через некоторое время в комитете узнали — директор зоопарка открыла больничный.



Как утверждают в комитете, справку Скиба получила в поликлинике без обследования врачей. Позже этот больничный отменили, но директор открыла новый, легла в Елизаветинскую больницу, затем, когда её выписали оттуда, — в больницу Святого Луки. Наконец, когда чиновники увидели, что система соцстраха отображает, что больничный у Скибы закончился, её уволили. Увольнение было оформлено по инициативе работодателя — Скибе также выплатили три оклада, то есть 900 тысяч рублей.

Через некоторое время она подала на комитет в суд, требуя восстановить её в должности, выплатить компенсацию за вынужденные прогулы (около 2 млн рублей) и моральную компенсацию в 100 тысяч рублей. Слушания длились почти полгода. На заседаниях Скиба настаивала, что она не понимала, в чём срочность её увольнения, и утверждала, что бывшие «работодатели мешали ей лечиться».



«Я не хотела оказаться в инвалидном кресле. Меня просто увезли в реанимацию. Сообщить об этом я не могла, — сказала она на одном из заседаний. — Елизаветинская больница меня выписала раньше. Я толком ходить не могла. Поликлиника мне не оказала никакого лечения — там просто меня выписали».



По словам Скибы, 8 ноября она пришла в другую больницу и попросила ей помочь.



«Мне было плохо. Листок нетрудоспособности мне выдали только после выписки. О его открытии я не спрашивала. Я не могла передвигаться. У нас в зоопарке люди и по полгода болели, последний раз — 8 месяцев. Я не понимала, зачем меня так быстро увольнять. Я бы вышла, и меня спокойно уволили», — заключила она.

В ответ на это представители комитета настаивали: её искали не один день, приезжали в зоопарк и даже к ней домой. Чиновники звонили ей по телефону, но трубку она не брала. Когда по мессенджерам с ней всё-таки удалось связаться, директора попросили предоставить документы о госпитализации, но в ответ она лишь сообщала, что болеет. Скиба утверждает, что намеренно скрывала госпитализацию — она хотела долечиться и боялась, что чиновники поспособствуют её выписке. В больнице, впрочем, предоставили справку, что директор зоопарка находилась на лечении в дневном стационаре — то есть могла самостоятельно покинуть учреждение.



В декабре 2022 года Скиба закрыла больничный и отправила в комитет телеграмму, попросив изменить формулировку увольнения на «по собственному желанию». Ей в этом отказали, тогда она и пошла в суд.

Прокурор в процессе предложила изменить дату приказа увольнения и заплатить Скибе за один день прогула и разумную компенсацию. Однако судья посчитала это излишним — экс-директору отказали полностью.

Новым директором зоопарка в феврале назначили Юрия Журавлёва.

«Фонтанке» в интервью он говорил, что за несколько месяцев он смог вернуть в зоопарк ушедших сотрудников, купить оборудование для лечения животных, а также вылечить коготь старому самцу пумы.



В марте результаты проверки зоопарка опубликовала Контрольно-счетная палата.



Инспекция отметила, что директор заключила 280 договоров с 52 физическими лицами, в том числе с сотрудниками зоопарка, «в отсутствие обоснования необходимости выполнения данных работ, а также документов, подтверждающих фактическое выполнение работ». Кроме того, Скиба устроила главного технолога Александра Князева дополнительно на три должности, а также заключила договор с его сыновьями. В отчёте указано, что с некими родственниками Князева заключены договоры на изготовление 367 светильников, однако по итогам проверки их не нашли. Также уже бывший директор заключила долгосрочный договор с индивидуальным предпринимателем на обслуживание оргтехники, тогда как он сам трудится в штате зоопарка на аналогичной должности, также на похожей должности числится его сын, а в бухгалтерии работает жена. Отдельно проверяющие отметили, что в зоопарке списаны как использованные (но без подтверждающих документов) светодиоды в количестве 3 600 штук, купленные в 2020 и 2021 годах по завышенной цене. Списывалась без подтверждения и морская соль для аквариумов. По документам при этом зоопарк покупал рыбу, улиток и камчатского краба для оформления экспозиций, но, согласно данным бухгалтерского учета, они «были списаны как кормовые при отсутствии в рационах животных указанных рыб, улиток и крабов».



Как отмечает инспекция, хамелеоны «на основании актов падежа» списывались группами (по 2–3 особи). Также выявлено фактическое отсутствие ряда видов рыб, тритонов, уток-мандаринок, попугая жако, медуз и других животных.

Какие выводы сделаны в МВД, пока неизвестно.

