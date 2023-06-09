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    Суд отказался восстанавливать экс-директора Ирину Скибу на работе в зоопарке и оставил без компенсации

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    Петроградский районный суд Петербурга отказал Ирине Скибе в удовлетворении иска о восстановлении на работе директором зоопарка. Как сообщает 9 июня корреспондент «Фонтанки», суд также отказал ей в выплате моральной компенсации.

    Как заявила в суде сама Скиба, комитет по культуре не давал ей лечиться: «Я боялась, что меня из больницы выпишут, а я хотела вылечиться. Я сама передвигаться по улице не могла, у меня был инсульт». В комитете же утверждают, что Скиба «заболела» после того, как её хотели уведомить об увольнении. Первый больничный, заявили чиновники, был оформлен именно в тот день, когда ей об этом сообщили. Более того, добавили в комитете, больничный в этот день Скиба открыла без осмотра врачами. Позже его отменили.

    Уволили Скибу 8 ноября, когда, по данным системы соцстраха, она должна была выйти на работу. Однако сама экс-директор зоопарка уверяет, что в этот момент она была в больнице. В суде озвучили переписку чиновников комитета и Скибы, где её настойчиво спрашивали о наличии документов о госпитализации, но она лишь сообщала, что болеет.

    Больничные Скибы закончились в начале декабря. Позже она через адвоката просила изменить приказ об увольнении — изменить дату и формулировку на «по собственному желанию», однако ей в этом отказали. Тогда она и обратилась в суд с требованием восстановить её на работе и выплатить ей деньги за прогулы. 9 июня она попросила с комитета 1,3 млн рублей.

    Тем не менее в суде с такими требованиями не согласились. В иске ей отказано полностью.

    Подробно о том, что происходило в зоопарке в последние годы, «Фонтанке» рассказывали нынешние и бывшие сотрудники зоопарка. У Скибы был конфликт с коллективом: в год из учреждения увольнялись десятки специалистов. Бывшие сотрудники жаловались «Фонтанке», что по инициативе директора-вегетарианки приматы не получали мяса в рационе.

    Кроме того, деятельностью зоопарка заинтересовались правоохранительные органы: в частности, там обнаружили пропажу хамелеонов и денег, потраченных на их покупку.

    Осенью оттуда уволили директора Ирину Скибу, которая, впрочем, с этим не согласилась и обратилась в суд.

    Новым директором зоопарка назначили Юрия Журавлёва. «Фонтанке» в интервью он говорил, что за несколько месяцев он смог вернуть в зоопарк ушедших сотрудников, купить оборудование для лечения животных, а также вылечить коготь старому самцу пумы.

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