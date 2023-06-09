Актера из сериалов «Мажор» и «Морские дьяволы» оправдали в Ленобласти. К краже из бюджета он отношения не имеет

Следственный комитет Лодейного Поля прекратил уголовное дело о растрате, возбужденное в отношении актёра и директора театра-студии «Апрель» в Лодейнопольском районе Алексея Байдакова. Состава преступления в действиях театрального деятеля найдено не было. Об уголовном деле стало известно летом 2022 года. Тогда сообщалось о бюджетных 620 тысячах рублей, якобы выплаченных бывшей супруге актёра, трудоустроенной в театре «Апрель», но не исполнявшей трудовые обязанности.



Как пишет 47news, при возбуждении уголовного дела не был учтён тот факт, что бывшая супруга актёра Ольга Байдакова является режиссером-постановщиком «Апреля», то есть творческим работником, что подразумевает гибкий график работы. Он составляется на основе репертуарного плана, расписания репетиций, спектаклей и гастролей. Все эти вещи — величины не постоянные. Кроме этого, Ольга Байдакова является одной из основательниц «Апреля». Репертуар театра за 30 лет — это на 95 % постановки Байдаковой.