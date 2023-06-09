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    Актера из сериалов «Мажор» и «Морские дьяволы» оправдали в Ленобласти. К краже из бюджета он отношения не имеет

    2019
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    Следственный комитет Лодейного Поля прекратил уголовное дело о растрате, возбужденное в отношении актёра и директора театра-студии «Апрель» в Лодейнопольском районе Алексея Байдакова. Состава преступления в действиях театрального деятеля найдено не было. Об уголовном деле стало известно летом 2022 года. Тогда сообщалось о бюджетных 620 тысячах рублей, якобы выплаченных бывшей супруге актёра, трудоустроенной в театре «Апрель», но не исполнявшей трудовые обязанности.

    Как пишет 47news, при возбуждении уголовного дела не был учтён тот факт, что бывшая супруга актёра Ольга Байдакова является режиссером-постановщиком «Апреля», то есть творческим работником, что подразумевает гибкий график работы. Он составляется на основе репертуарного плана, расписания репетиций, спектаклей и гастролей. Все эти вещи — величины не постоянные. Кроме этого, Ольга Байдакова является одной из основательниц «Апреля». Репертуар театра за 30 лет — это на 95 % постановки Байдаковой.

    Сам актёр и директор Алексей Байдаков в разговоре с журналистом высказал своё предположение, что стало причиной возбуждения уголовного дела, которое в итоге было прекращено.

    — Люди такие. Ложью и поклёпом хотели сместить меня с должности. Месть такая, простая, человеческая, предательство… — рассказал Байдаков. Подробности истории читайте здесь.

    Алексей Байдаков — актер театра и кино, режиссёр. Известен в том числе по небольшим ролям в сериалах «Мажор-3», «Мистер Нокаут», «Тест на беременность», «Морские дьяволы. Судьба», «Условный мент». В труппе театра «Апрель» он состоит с 1991 года, а возглавляет учреждение с 1998 года.

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