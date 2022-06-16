47news: Актера из сериалов «Мажор» и «Морские дьяволы» заподозрили в присвоении бюджетных денег Ленобласти

В Ленобласти возбудили уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества. Под подозрением — актер и директор театра-студии «Апрель» в Лодейнопольском районе Алексей Байдаков, пишет 16 июня 47news.



Поводом стала прокурорская проверка расходования бюджетных средств, выделенных учреждению. Следствие считает, что с 2019 по 2022 год сотрудница театра получала зарплату, при этом на рабочем месте не появлялась и трудовые обязанности не исполняла. За все время женщине выплатили более 620 тысяч рублей. Выплаты производились на основании табелей учета рабочего времени, которые утверждало должностное лицо театра.

