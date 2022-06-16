47news: Актера из сериалов «Мажор» и «Морские дьяволы» заподозрили в присвоении бюджетных денег Ленобласти

В Ленобласти возбудили уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества. Под подозрением — актер и директор театра-студии «Апрель» в Лодейнопольском районе Алексей Байдаков, пишет 16 июня 47news.
Поводом стала прокурорская проверка расходования бюджетных средств, выделенных учреждению. Следствие считает, что с 2019 по 2022 год сотрудница театра получала зарплату, при этом на рабочем месте не появлялась и трудовые обязанности не исполняла. За все время женщине выплатили более 620 тысяч рублей. Выплаты производились на основании табелей учета рабочего времени, которые утверждало должностное лицо театра.
Как выяснил 47news, речь идет о директоре театра-студии Алексее Байдакове и его бывшей жене, которая по документам является сотрудницей учреждения.
Алексей Байдаков — актер театра и кино, режиссёр. Известен в том числе по небольшим ролям в сериалах «Мажор-3», «Мистер Нокаут», «Тест на беременность», «Морские дьяволы. Судьба», «Условный мент». В труппе театра «Апрель» он состоит с 1991 года, а возглавляет учреждение с 1998 года.
По ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, совершенное в крупном размере) актеру в случае установления его вины грозит до шести лет лишения свободы.