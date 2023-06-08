    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, с-з

    762мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd82.09eur88.04

    Сенатор Шейкин: беспилотникам нужен национальный центр управления

    879
    11 комментариев

    В России предлагают создать национальный центр управления БПЛА, передает 8 июня РИА Новости. Об этом рассказал член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.

    Он считает, что важно как можно скорее организовать прозрачную систему полетов гражданских беспилотников.

    «Решением в данной ситуации может стать создание национального центра управления беспилотными системами», — сказал сенатор.

    Суть инициативы изложена в общих чертах, но можно сделать вывод, что полномочия сбивать и сажать беспилотники могут получить в том числе частные охранные предприятия (ЧОП).

    «Мы предлагаем рассмотреть возможность предоставления полномочий по противодействию беспилотным авиационным системам организациям и лицам, осуществляющим охранную деятельность объектов», — пояснил Шейкин.

    Производство и организация работы БПЛА объявлены важным элементом технологического суверенитета страны.

    Ранее «Фонтанка» писала о создании и первых успехах нового российского боевого дрона «Упырь».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БПЛАСовфед
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close