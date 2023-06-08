Сенатор Шейкин: беспилотникам нужен национальный центр управления

В России предлагают создать национальный центр управления БПЛА, передает 8 июня РИА Новости. Об этом рассказал член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин.
Он считает, что важно как можно скорее организовать прозрачную систему полетов гражданских беспилотников.
«Решением в данной ситуации может стать создание национального центра управления беспилотными системами», — сказал сенатор.
Суть инициативы изложена в общих чертах, но можно сделать вывод, что полномочия сбивать и сажать беспилотники могут получить в том числе частные охранные предприятия (ЧОП).
«Мы предлагаем рассмотреть возможность предоставления полномочий по противодействию беспилотным авиационным системам организациям и лицам, осуществляющим охранную деятельность объектов», — пояснил Шейкин.
Производство и организация работы БПЛА объявлены важным элементом технологического суверенитета страны.
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