В России создан боевой дрон «Упырь». Его распечатали на 3D-принтере для борьбы с танками

В Свердловской области создан новый российский боевой дрон «Упырь», сообщает 4 мая ТАСС. Кроме названия, завораживает то, что некоторые детали БПЛА можно печатать на 3D-принтере.



После сборки получается беспилотник для борьбы с украинскими танками, это основная задача «Упыря». Первая партия уже прошла испытания в зоне СВО, заявляет производитель. Сейчас разработчики вносят в конструкцию коррективы.



«Упырь» предназначен для ударов в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Из описания следует, что дрон может нести гранаты, а также осколочно-фугасные заряды.