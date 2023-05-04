    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, зап

    768мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd78.61eur87

    В России создан боевой дрон «Упырь». Его распечатали на 3D-принтере для борьбы с танками

    2786
    48 комментариев

    В Свердловской области создан новый российский боевой дрон «Упырь», сообщает 4 мая ТАСС. Кроме названия, завораживает то, что некоторые детали БПЛА можно печатать на 3D-принтере.

    После сборки получается беспилотник для борьбы с украинскими танками, это основная задача «Упыря». Первая партия уже прошла испытания в зоне СВО, заявляет производитель. Сейчас разработчики вносят в конструкцию коррективы.

    «Упырь» предназначен для ударов в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Из описания следует, что дрон может нести гранаты, а также осколочно-фугасные заряды.

    «Сейчас вносим изменения в базовые станции, которые ретранслируют сигнал для дрона. Их мы также производим самостоятельно. Следующая партия уже будет с учетом обратной связи от военных», — говорят создатели «Упыря».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Дроны3D-принтер
    ЛАЙК7
    СМЕХ23
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 48

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    48
    close