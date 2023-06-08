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    При нападении акулы в Хургаде погиб россиянин

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    Россиянин не выжил после атаки акулы неподалёку от пляжа в египетской Хургаде 8 июня. Эту информацию подтвердили в Генконсульстве РФ.

    «Генеральное консульство России в Хургаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения акулы россиянина», — говорится в заявлении диппредставительства.

    Акула напала на отдыхающего в районе Dream Beach. Очевидцы рассказывают, что хищник подплыл к берегу. В АТОР сообщили, что египетские власти о закрытии пляжей не объявляли. Клиенты российских туроператоров в порядке, пишет РИА Новости.

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