При нападении акулы в Хургаде погиб россиянин

Россиянин не выжил после атаки акулы неподалёку от пляжа в египетской Хургаде 8 июня. Эту информацию подтвердили в Генконсульстве РФ.



«Генеральное консульство России в Хургаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения акулы россиянина», — говорится в заявлении диппредставительства.



Акула напала на отдыхающего в районе Dream Beach. Очевидцы рассказывают, что хищник подплыл к берегу. В АТОР сообщили, что египетские власти о закрытии пляжей не объявляли. Клиенты российских туроператоров в порядке, пишет РИА Новости.

