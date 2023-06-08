В Финляндии и Эстонии проблемы с GPS. Там винят Россию

Сигнал системы GPS в странах Балтии и Финляндии пропадает — его глушат, заявили в транспортном агентстве Эстонии в электронном письме 8 июня. Это создает проблемы пилотам самолетов.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на письмо агентства, в последние дни сигналы GPS на большей части территории Эстонии проходят с помехами, а пилоты авиакомпаний, летающих в Балтийский регион и Финляндию, вынуждены прибегать к «альтернативным методам навигации».
Наземные сигналы все еще работают, но и их пытаются глушить, и сигнал, «по всей видимости, исходит из Ленинградской области России», сообщило агентство по защите прав потребителей Эстонии в отдельном электронном письме.
«Подавление сигналов GPS — одна из возможных мер Российской Федерации по обеспечению защиты важных объектов на территории своей страны, — говорится в электронном письме Минобороны Эстонии. — В таких случаях могут возникнуть ситуации, когда глушение сигналов также влияет на использование GPS в близлежащих районах».
Управление воздушного движения Финляндии, как пишет Bloomberg, в электронном письме сообщило, что самолеты в стране действительно используют альтернативные системы и что коммерческие рейсы не прерывались.
Как писала «Фонтанка», в центре Москвы сбои GPS фиксировались после атаки беспилотников.