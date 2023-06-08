В Финляндии и Эстонии проблемы с GPS. Там винят Россию

Сигнал системы GPS в странах Балтии и Финляндии пропадает — его глушат, заявили в транспортном агентстве Эстонии в электронном письме 8 июня. Это создает проблемы пилотам самолетов.



Как пишет Bloomberg со ссылкой на письмо агентства, в последние дни сигналы GPS на большей части территории Эстонии проходят с помехами, а пилоты авиакомпаний, летающих в Балтийский регион и Финляндию, вынуждены прибегать к «альтернативным методам навигации».

Наземные сигналы все еще работают, но и их пытаются глушить, и сигнал, «по всей видимости, исходит из Ленинградской области России», сообщило агентство по защите прав потребителей Эстонии в отдельном электронном письме.