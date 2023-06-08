Гендиректор БК «Зенит» Александр Церковный: Надеемся, что радикального сокращения бюджета не будет

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Баскетбольный клуб «Зенит» не смог повторить прошлогодний успех, когда команда впервые в своей истории стала чемпионом. Более того, петербуржцы не дошли даже до финала. В интервью отделу спорта «Фонтанки» генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный объяснил, что пошло не так и чего ждать от следующего сезона.



Любители баскетбола до сих пор вспоминают легендарный финал сезона 2021/22, в котором баскетбольный «Зенит» впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв в семи матчах ЦСКА. Увы, но повторить успех не получилось. Команда из Санкт-Петербурга под руководством Хавьера Паскуаля зарубилась в полуфинале с казанским УНИКСом. Дело также дошло до седьмой игры, в которой сине-бело-голубые уступили с разницей всего в одно очко, оставшись без финала. А в серии за третье место обескровленный травмами петербургский коллектив уступил ЦСКА со счетом 1:4 и остался вообще без медалей. Об этом, а также о финансовых результатах и новом бюджете мы поговорили с генеральным директором баскетбольного «Зенита» Александром Церковным.



— Предлагаю начать в формате послематчевых пресс-конференций. Ваш комментарий по итогам сезона?

— Наверное, итоги неоднозначные. Как в любом сезоне, есть хорошие результаты, есть не очень хорошие. С одной стороны, мы впервые завоевали Суперкубок, и это был турнир достаточно высокого уровня, в том числе там играла одна из команд Евролиги. Наш основной состав вышел в финал Кубка России, но мы рассчитывали стать победителями, поэтому и заявлялись. Будем стараться в следующем сезоне завоевать этот трофей.



Наши резервные команды выступили неплохо: второй раз в истории молодёжка попала в число четырёх лучших команд, заняла третье место. В первенстве ДЮБЛ у нас серебро. С учетом смены поколений и ротаций между командами, это было не так просто. И в принципе мы этими результатами удовлетворены.

Конечно, после чемпионства в Единой лиге ВТБ мы рассчитывали точно не на четвертое место. Но это спорт, и это баскетбол, где на результат влияют секунды…

— И даже, как это произошло в полуфинале, сантиметры.

— Да, сантиметры решают. И здесь удача, наверное, оказалась на стороне наших соперников в полуфинале. Но везёт сильнейшим. В данном случае это был УНИКС. И мы в итоге за секунду до конца решающего седьмого матча проиграли будущему чемпиону. Сейчас наша задача — сделать выводы, поработать над ошибками.



— «Зенит» всё-таки доиграл до седьмого матча в серии с УНИКСом — командой, которой ещё перед стартом сезона предрекали участие в финале. За пять секунд до конца решающей седьмой игры счёт на табло — равный, атака «Зенита». Заступ Зубкова, который после этого случился, наверное, до сих пор снится в кошмарах?



— Про этот заступ все говорят, но, если разбираться, там был не только он, но и не совсем хорошая защита во время последней атаки УНИКСа. Поэтому получилось, что за последние 5 секунд у нас было два неудачных действия. После трехочкового Эртеля, который фактически мог стать победным, за 20 секунд до конца нам нужно было отзащищаться, но здесь сказался, к сожалению, в том числе и кадровый голод. Потому что мы лишились Сергея Карасёва, который в защите нас всегда очень выручает, и Дениса Захарова.



Плюс, очень неожиданно (но с другой стороны — закономерно), в этом полуфинале наглядно был продемонстрирован фактор своей площадки: все победы команды одержали дома, при своих трибунах. И если бы мы заняли второе место в регулярке (а нас в итоге разделила одна победа), то мы бы имели преимущество своей площадки, и, соответственно, результат мог качнуться в нашу пользу. То есть факторов много, они дали такой закономерный исход, к сожалению.

А серия за третье место, можно сказать, носила утешительный характер, тем более для команд, которые в предыдущем сезоне играли в финале. Провести такие матчи полноценно сложно после морально тяжелых поражений в полуфиналах. Потому что и ЦСКА тоже в овертайме на последних секундах уступил.



— Как раз после третьей игры в серии за третье место с ЦСКА Паскуаль выдал такую эмоциональную речь, сказав, что команда подходит к этому этапу сезона полностью выгоревшей, без игроков, без характера и физически неготовой. Звучало это как приговор. Давайте по каждому пункту пройдемся. Почему «без игроков»?



— Это было связано в первую очередь с тем, что часть ключевых игроков были травмированы. И даже те, кто выходил на площадку, тоже имели повреждения. Например, Сергей Карасёв получил травму в пятой игре с УНИКСом. Мы думали, что он уже не сможет помочь команде, но сам Сергей изъявил желание выйти на паркет. Мы проконсультировались с несколькими специалистами, чтобы убедиться, что он не усугубит травму. И Сергей сыграл, что называется, на уколах. Тем не менее он старался помочь. То есть такого, чтобы всем было безразлично, не было. Поэтому во многом можно с тренером согласиться, серия на самом деле была очень морально тяжёлая, и уже полноценного состава у нас тоже не было. Тем не менее все боролись, бились, и всё решалось в матчах на последних секундах. И где-то как раз немного не хватило, наверное, глубины скамейки.



— Второй год подряд клуб переполняют травмы. С чем связана такая ситуация, анализировали?

— Мы понимаем, что одна-две травмы могут быть случайностью, а когда идет череда повреждений, это имеет под собой какую-то закономерность. Сейчас мы анализируем это. Далее будем делать выводы по поводу функциональной и физической подготовки игроков. К сожалению, в этом сезоне у нас были проблемы с системами и программами мониторинга физического состояния баскетболистов, в которых мы используем GPS-датчики и кардиодатчики. Это связано с обновлением лицензий и с их использованием на территории РФ. Но в следующем сезоне, я думаю, мы будем подходить к системе подготовки игроков и на предсезонном этапе, и во время тренировочного процесса, и во время сезона иначе. Сейчас мы над этим работаем.

— Вы сказали, что все бились, но вот Паскуаль говорит, что характера он не увидел у своих игроков.



— Я думаю, что, возможно, речь шла об отдельно взятой игре. Наверное, это было после первого домашнего матча в серии за бронзу, где мы долгое время вели, но во второй практически ничего не забили. Там 20 очков, по-моему, было всего за вторую половину игры. Это было сказано на эмоциях.

— Получается, что в этом году клуб не выиграл ни одного трофея из тех, что выиграли в прошлом году, кроме Кубка Кондрашина. Можно ли сезон назвать провальным?



— Я думаю, что не провальным, а неудачным. Неудачным и не оправдавшим ожиданий — наверное, вот так можно назвать. Когда исход решают секунды, сложно однозначно говорить о провале. Если бы в седьмом матче серии с УНИКСом эти самые секунды сложились по-другому, мы бы сейчас говорили о том, что сезон получился удачным и успешным.

— Посередине сезона команду покинули сразу три иностранных игрока: Томассон, Уимбуш и Соломон, которые приходили летом. Что произошло? Не угадали с ними?



— Да. Мы почувствовали, что эти позиции у нас слабее, чем у наших основных конкурентов. К ребятам не было вопросов с точки зрения их самоотдачи и профессионализма, тем не менее нам надо было эти позиции усилить, поэтому мы и пошли на эти замены.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





— Можно ли это назвать просчётом селекционного отдела? Все-таки менять сразу троих легионеров через полгода — не часто такое увидишь.

— Надо понимать, во-первых, что комплектование не только у нас, но и у всех российских клубов проходило достаточно сложно из-за того, что изменился рынок игроков. Это, конечно, связано с тем, что мы остались без еврокубков. Во-вторых, после чемпионского сезона мы лишились всех иностранных лидеров. Они ушли в основном в клубы Евролиги. Нам нужно было найти сразу шесть высококлассных баскетболистов. Опыта работы в таких условиях, как прошлым летом, не было ни у кого. То есть до этого момента мы просто выбирали из списка игроков, которые нам были нужны, а в данном случае выбора практически не было. И мы старались как можно больше изучать рынок, различные чемпионаты, и плюс в этой непростой геополитической обстановке надо было ещё заручиться желанием игрока и родственников, чтобы он приехал. В итоге получилась та команда, которая получилась. Вначале были все предпосылки для того, что мы неплохо проведем сезон: тот же результат предсезонных турниров, победа в Кубке Кондрашина и Белова. Мы очень хорошо выступили на первом официальном турнире, на Суперкубке, против сильных соперников. И это всё вызывало оптимизм. Команда в целом показывала неплохой баскетбол, но…



— Что-то пошло не так.

— Да, мы выступали не совсем стабильно. Были позиции, которые показали, что мы где-то конкуренцию нашим основным оппонентам проигрываем, в связи с чем пришлось идти на изменения в составе.

— В итоге пришли Моэрман, Фрейзер и Хэмм. Ими остались довольны?

— Я думаю, что их приход в тот момент однозначно был для нас усилением. Появилась свежая кровь, они добавили энергии. Мы тогда прервали беспроигрышную серию ЦСКА, который выиграл регулярный чемпионат. И у нас появился оптимизм.

— В этом сезоне всех впечатлил «Локомотив», где россияне играли очень заметную роль, в отличие от других топ-команд. В то же время у «Зенита» из молодых игроков, если я ничего не путаю, Рыжов сыграл в двух матчах, Топтунов проводил на паркете чуть больше шести минут, Земский вообще ни разу не выходил. При этом перед стартом сезона вы говорили, что ваша задача — подготовка своих воспитанников. Немного противоречивые в итоге результаты.



— Задача подготовки резерва так и остаётся. Я и дальше готов об этом говорить. Здесь нужно понимать, что команде, которая борется за самые высокие результаты, очень сложно заигрывать молодых игроков. Наш тренерский штаб постоянно следит за тем, как молодежь играет, активно подключает к тренировочному процессу, особенно в период предсезонной подготовки. Но этот чемпионат складывался так, что у нас не было запаса и возможности для риска. Результат большинства матчей решался на последних минутах. Это еще одна область для анализа и изменений, как перестроить подготовку молодых игроков для их участия в матчах основы. Думаю, что мы в ближайшее время озвучим некий такой проект, как будем заигрывать нашу молодёжь. Очень надеемся, что это сработает, потому что поколение подросло, и ради этого мы как раз заявляли команду Суперлиги. Наши воспитанники, прошлогодние чемпионы молодёжной Лиги ВТБ, получали очень много игрового времени. Если посмотрите, Земский, Антипов, Рыжов выходили на большие минуты. И как раз я благодарен Борису Георгиевичу Ливанову, что он, понимая задачу, не ставил во главу результат, и ребята получили полное доверие. Но дальше, чтобы расти, им, безусловно, нужно играть в основе. Если это не получится, будем рассматривать варианты с арендой в клубы Единой лиги ВТБ.



— Насколько состав изменится в следующем сезоне? Болельщикам опять придется заново всех игроков запоминать?

— Ну таких кардинальных изменений, как в прошлом сезоне, не будет, это однозначно. В прошлом сезоне это были вынужденные решения, от нас во многом не зависящие. К тому же с большинством игроков контракты были заключены не на один сезон. Я на встрече команды с болельщиками, которая у нас состоялась по окончании сезона, пообещал, что мы вернёмся сильнее.

— Эртель остаётся?

— Во-первых, мы ждём решения по главному тренеру.

— От этого зависит?

— От этого зависит вообще вся наша трансферная кампания. И мы сейчас никаких ходов не предпринимаем, пока не будем понимать, кто у нас тренер. Очень надеемся, что Чави останется.

— Есть надежды?

— Конечно. Мы очень хотим сохранить Паскуаля. Ждём от него ответ. Мяч сейчас на его стороне.



— Ясно. Слышал, что в этом сезоне вы, как и футбольный «Зенит», применяли практику раздачи бесплатных билетов. Чуть ли не до половины от общей посещаемости доходило. При этом Fan ID у вас нет. Люди стали меньше интересоваться баскетболом в Петербурге?

— Есть несколько факторов, которые могли сказаться на посещаемости. Во-первых, мы поменяли ценовую политику в сторону увеличения. Мы вынуждены были это сделать, потому что цены на билеты и абонементы отставали от коммерческих реальностей. Это был, естественно, сложный шаг. Мы проанализировали билетные программы многих клубов и понимали, что будет негативная реакция, потому что наши болельщики и специалисты в большинстве своём считают, что клубы должны зарабатывать сами, но при этом очень негативно относятся к повышениям цен. С другой стороны, мы постарались предусмотреть гибкую систему выбора для болельщиков, различные дисконтные программы и так далее. Во-вторых, повлиял календарь. По крайней мере, у нас большинство игр проходило в будние дни. Это большой минус. Разница по посещаемости в будний и выходной — колоссальная.



А по поводу большого количества пригласительных… Если вы ориентируетесь на статистику Единой лиги ВТБ и на критику со стороны маркетинга, то нельзя забывать, что к категории бесплатных пригласительных относятся квоты, которые мы обязаны выделить по спонсорским контрактам для наших партнеров. Фактически это не считается проданным билетом, но в стоимость контракта входит. Также мы всегда стараемся приглашать на матчи участников нашей зенитовской системы и воспитанников Академии баскетбола. У нас много отделений и команд, мы хотим, чтобы они и члены их семей были вовлечены в баскетбольную жизнь и имели возможность в первый раз прийти на матч и посмотреть, что это такое, чтобы дальше заболеть этим и ходить на игры.



— Я, кстати, в связи с этим посмотрел финансовую отчётность за 2022 год и очень сильно удивился: баскетбольный «Зенит» оказался в этом смысле самым успешным в 2022 году среди питерских клубов. У СКА — минус 330 миллионов рублей, у футбольного «Зенита» — минус 648 миллионов, у волейбольного — минус 26,5 миллиона, а у вас почти плюс 440 миллионов. Как вам это удалось в такой непростой год?



— С точки зрения отчетности — это просто окончание календарного периода, а наше финансирование строится по сезонным принципам.

— Понятно, что сезон спортивный и календарный год расходятся с разницей в полгода. Тем не менее факт остается фактом: спортивные результаты не очень, а финансовые — ух.

— Я говорю, это относительно. Это не значит, что у нас 400 миллионов прибыль.

— А что это за деньги тогда?

— Это промежуточный этап сезонного финансирования. Вообще, это очень глубокий вопрос, который мы сейчас с вами можем долго обсуждать.

— Я понял, что за ответами придется идти в бухгалтерию. Вряд ли на этом можно сэкономить 440 миллионов рублей, но я слышал, что ряд сотрудников офиса у вас были уволены без замещения этих вакансий.

— Это все слухи и вбросы. Для улучшения качества работы на некоторые должности пришли новые сотрудники, но это было в планах и без сокращений. У нас по семейным обстоятельствам в связи с переездом семьи уволился начальник коммерческого отдела, и мы находимся в поисках, так скажем. То есть эту должность не сокращали.



— «Присылайте свои резюме» вы должны сказать.

— Да. Массовых сокращений в баскетбольном клубе «Зенит» не было и не предвидится.

— Понял. По другой информации, «Газпром» планирует сократить финансирование всех своих спортивных проектов, в том числе баскетбольного «Зенита» на 20 процентов. Готовы к такому?

— Сейчас мы делаем проект бюджета следующего сезона и дальше будем дожидаться его утверждения. И надеемся, что какого-то радикального сокращения не будет.

— Как вы отнеслись к появлению футбольных фанатов на матчах? Добавили ли они огня на домашних матчах?

— Они очень здорово нам помогли еще в прошлом сезоне, во время финальной серии с ЦСКА. Наши европейские специалисты поддержку на трибунах КСК «Арены» сравнивали с играми сербских, греческих и турецких команд. Я отношусь к появлению футбольных болельщиков исключительно положительно, с пониманием, что есть принципиальное отличие футбола и баскетбола. И нужно время, чтобы привыкнуть. У нас есть свои нюансы, мы стараемся быть в диалоге с болельщиками, чтобы они болели именно по-баскетбольному. Моя позиция в отношении фанатов неизменна: я готов постоянно делать всё для того, чтобы у нас активных болельщиков становилось ещё больше. Всегда стараемся помогать на выездных матчах. Еще мы предложили изменить регламент Единой лиги ВТБ, чтобы активных болельщиков — не только «Зенита», но и других команд турнира — размещали не на большом удалении от игровой площадки, как это делается на некоторых аренах. Мне кажется, что это неправильно по отношению к людям, которые порой сутки едут за тысячу километров, чтобы поддержать любимую команду, а потом в итоге оказываются в таком месте, откуда их и услышать невозможно.



— Так, и последний вопрос из разряда «источники сообщают». Баскетбольный «Зенит» вновь станет департаментом при футбольном клубе?



— Я не в курсе никаких изменений, и я думаю, что футбольный клуб тоже. Очень много про «Зенит» говорят, часто, наверное, выдавая желаемое за действительное. Поэтому это из того же разряда, я думаю, что и массовое сокращение и увольнение, которых у нас на самом деле не происходит.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

