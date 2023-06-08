Знакомьтесь с соседями. В Ленобласти мизумена косолапая поселилась на орхидее

Нас окружают удивительные существа. К кошкам, ежикам и слеткам мы уже привыкли, а вот некоторые наши соседи остаются незнакомцами, часто мы даже не знаем, как их зовут. Знакомьтесь, это мизумена косолапая из Ленинградской области. Она же — цветочный паук. Из-за специфической манеры передвигаться боком их еще называют пауками-крабами. Об этом животном рассказывает 8 июня сообщество «Макро клуб СПб» «ВКонтакте».
Мизумена косолапая поселилась на растении венерин башмачок (или башмачок настоящий) — это краснокнижная орхидея, весьма редкая для Ленобласти. Мизумена выбрала себе наряд под цвет домика. Самки умеют выделять пигменты, чтобы сливаться с растительностью. Например, чтобы стать ярко-жёлтой, ей нужно 10–25 дней.
«Когда я заметил, что у нашего героя не хватает передней лапки, то решил покормить его вкусным комариком, от которого он не отказался», — пишет фотограф Антон Кубышкин.