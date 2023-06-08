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    Знакомьтесь с соседями. В Ленобласти мизумена косолапая поселилась на орхидее

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    2 комментария
    Фото: Антон Кубышкин / Макро клуб СПб
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    Нас окружают удивительные существа. К кошкам, ежикам и слеткам мы уже привыкли, а вот некоторые наши соседи остаются незнакомцами, часто мы даже не знаем, как их зовут. Знакомьтесь, это мизумена косолапая из Ленинградской области. Она же — цветочный паук. Из-за специфической манеры передвигаться боком их еще называют пауками-крабами. Об этом животном рассказывает 8 июня сообщество «Макро клуб СПб» «ВКонтакте».

    Мизумена косолапая поселилась на растении венерин башмачок (или башмачок настоящий) — это краснокнижная орхидея, весьма редкая для Ленобласти. Мизумена выбрала себе наряд под цвет домика. Самки умеют выделять пигменты, чтобы сливаться с растительностью. Например, чтобы стать ярко-жёлтой, ей нужно 10–25 дней.

    Фото: Антон Кубышкин / Макро клуб СПб
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    «Когда я заметил, что у нашего героя не хватает передней лапки, то решил покормить его вкусным комариком, от которого он не отказался», — пишет фотограф Антон Кубышкин.

    Фото: Антон Кубышкин / Макро клуб СПб
    Фото: Антон Кубышкин / Макро клуб СПб

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