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    Аномальные холода продержатся в Петербурге все выходные, в Ленобласти будет минус

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    Сегодня в Петербурге ожидаются первые в июне плюс 20 градусов. С 25 мая температура в городе была ниже этой отметки. Но радоваться рано. Прогноз погоды на ближайшие дни дал 8 июня в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «Среднесуточная температура никак не может превысить норму, и сегодня снова будет ниже неё. Отрицательная аномалия температуры тянется с последних дней мая, простоит всю первую декаду июня и, скорее всего, закончится только к 12 числу», — рассказывает синоптик.

    Погода, по его словам, продолжает постоянно меняться. Вечером с севера придёт холодный атмосферный фронт с дождями. К Северной столице он приблизится около 21 часа. С этого момента начнётся новое похолодание. Завтра, как уже писала «Фонтанка», ожидается 15 градусов, а в следующие ночи заморозки: 10 июня на севере Ленобласти, а 11 и 12 также на востоке и более серьезные — до минус 1–3.

    «Как уже отмечал, погоду в наших районах в выходные дни начнет определять антициклон, поэтому будет сухо, солнечно и тихо. Ночью, конечно, очень холодно, но днем температура воздуха +17…+22 гр.», — добавляет Колесов.

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