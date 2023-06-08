Аномальные холода продержатся в Петербурге все выходные, в Ленобласти будет минус

Сегодня в Петербурге ожидаются первые в июне плюс 20 градусов. С 25 мая температура в городе была ниже этой отметки. Но радоваться рано. Прогноз погоды на ближайшие дни дал 8 июня в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Среднесуточная температура никак не может превысить норму, и сегодня снова будет ниже неё. Отрицательная аномалия температуры тянется с последних дней мая, простоит всю первую декаду июня и, скорее всего, закончится только к 12 числу», — рассказывает синоптик.



Погода, по его словам, продолжает постоянно меняться. Вечером с севера придёт холодный атмосферный фронт с дождями. К Северной столице он приблизится около 21 часа. С этого момента начнётся новое похолодание. Завтра, как уже писала «Фонтанка», ожидается 15 градусов, а в следующие ночи заморозки: 10 июня на севере Ленобласти, а 11 и 12 также на востоке и более серьезные — до минус 1–3.

