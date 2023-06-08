Потеплеет в Петербурге ненадолго. На нас идёт новый холодный фронт

В Петербурге постепенно теплеет. Но радоваться мы будем только один день. Уже в пятницу — новое похолодание.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 июня в городе переменная облачность, без существенных осадков, вечером местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 7–9 градусов, днем составит 18–20.

