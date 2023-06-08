Потеплеет в Петербурге ненадолго. На нас идёт новый холодный фронт

В Петербурге постепенно теплеет. Но радоваться мы будем только один день. Уже в пятницу — новое похолодание.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 июня в городе переменная облачность, без существенных осадков, вечером местами кратковременный дождь, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 7–9 градусов, днем составит 18–20.
Как сообщает центр «ФОБОС», сегодня большую часть на погоду в регионе будет влиять сухой и тёплый сектор циклона. Вечером скажется приближение холодного атмосферного фронта — местами пройдут кратковременные дожди. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.
Сегодняшняя погода — типичная для начала лета, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 8 до 22 градусов в течение суток. Самое холодное 8 июня выдалось в 1982 году, плюс 4 днём, а самое тёплое — в 1998 году, плюс 28.
В пятницу температура упадёт до 14–16 градусов. Кратковременные дожди ожидаются преимущественно ночью и в начале дня.