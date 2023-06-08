В аэропорту Пхукета задержали подозреваемого в нападении на россиянина

В международном аэропорту Пхукета полиция Таиланда задержала иностранца, подозреваемого в покушении на россиянина с применением огнестрельного оружия. Об этом в четверг, 7 июня, сообщает The Phuket Express со ссылкой на иммиграционное управление острова.

Задержан гражданин Казахстана. Его подозревают в попытке убийства российского бизнесмена. Казахстанский гражданин был задержан полицейскими «при попытке вылета в Москву», сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула РФ на Пхукете Владимира Соснова.

Ранее стало известно, что в Таиланде прооперировали россиянина, на которого было совершено покушение. «Российского гражданина прооперировали, пуля из легкого извлечена», — рассказал российский генконсул Соснов.