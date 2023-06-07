Брачное агентство для ластоногих. Зачем финны переселяют сайменских нерп

В Суоми переселяют сайменских нерп, пишут 7 июня финские СМИ. Никаких форс-мажорных причин для этого нет. Учеными руководит исключительно забота о создании крепкой и здоровой тюленьей семьи.
Так, из озера Пихлаявеси самку нерпы переселили в Коловеси, а самца — в южную часть озера Саймаа. Как сообщают в Университете Восточной Финляндии, переезд прошел для нерп удачно.
Дело в том, что сайменских нерп довольно мало. По данным на февраль 2022 года, их осталось всего 440. А в начале
Раз так, нужно исключить близкородственное скрещивание ради здоровья потомства. Биологи считают, что переселение приведет к разнообразию генов у обитателей озера.
Это второе в истории перемещение сайменских нерп, отмечают финские журналисты, в прошлый раз его проводили в 1992 году.
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