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    Брачное агентство для ластоногих. Зачем финны переселяют сайменских нерп

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    В Суоми переселяют сайменских нерп, пишут 7 июня финские СМИ. Никаких форс-мажорных причин для этого нет. Учеными руководит исключительно забота о создании крепкой и здоровой тюленьей семьи.

    Так, из озера Пихлаявеси самку нерпы переселили в Коловеси, а самца — в южную часть озера Саймаа. Как сообщают в Университете Восточной Финляндии, переезд прошел для нерп удачно.

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    Дело в том, что сайменских нерп довольно мало. По данным на февраль 2022 года, их осталось всего 440. А в начале 1980-х было и того меньше.

    Раз так, нужно исключить близкородственное скрещивание ради здоровья потомства. Биологи считают, что переселение приведет к разнообразию генов у обитателей озера.

    Это второе в истории перемещение сайменских нерп, отмечают финские журналисты, в прошлый раз его проводили в 1992 году.

    Фонтанка недавно показывала, как вольготно живется тюленям в Петербурге. Один из них поймал большого судака на ужин прямо у памятника Чижику-пыжику.

    Фото: Михаил Голомысов, CC BY 4.0

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    НерпаСайменские нерпыФинляндия
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