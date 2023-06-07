Брачное агентство для ластоногих. Зачем финны переселяют сайменских нерп

В Суоми переселяют сайменских нерп, пишут 7 июня финские СМИ. Никаких форс-мажорных причин для этого нет. Учеными руководит исключительно забота о создании крепкой и здоровой тюленьей семьи.



Так, из озера Пихлаявеси самку нерпы переселили в Коловеси, а самца — в южную часть озера Саймаа. Как сообщают в Университете Восточной Финляндии, переезд прошел для нерп удачно.