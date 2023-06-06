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    Плывший в Фонтанке судак стал тюленьим ужином

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    Петербуржцы стали свидетелями того, как тюлень тащил крупного судака – видимо, себе на ужин. По словам очевидцев, плыли они на пересечении Мойки и Фонтанки, недалеко от памятника Чижику-Пыжику.

    Кадры этого зрелища 5 июня опубликовали в соцсетях. Видно, как тюлень то ныряет, то возвращается на поверхность, удерживая рыбу. «Смотрите, судака тюлень таскает! У нас и тюлени есть, еще и судаки, оказывается», – говорит голос за кадром.

    предоставлено «Фонтанке»

    Ранее «Фонтанка» показывала, как тюленька Пасха стоит на ластах в «Фонде друзей балтийской нерпы».

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