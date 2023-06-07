Золотая «Аленка». Россиянка спрятала ценности в шоколад, но до Стамбула не добралась

Таможня обнаружила в чемодане россиянки три золотых слитка в шоколаде «Алёнка» и два бриллианта в фольге в упаковке бумажных платочков — она собиралась вывезти их из Грозного в Стамбул. Об этом 7 июня сообщает Федеральная таможенная служба России.



«Женщина пыталась пронести ценности через «зеленый» коридор и уклониться таким образом от уплаты таможенных платежей», — сообщили в таможне. Драгоценности обнаружились во время досмотра.