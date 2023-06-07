Российские гребцы допущены до чемпионата мира в нейтральном статусе

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) официально допустила россиян и белорусов до участия в чемпионате мира. Турнир состоится с 3 по 10 сентября в Сербии.



«Считаю, что в весьма трудной ситуации мы нашли решение, которое позволит гребному спорту сыграть свою роль в создании мостов между народами и странами», — подчеркнул 7 июня президент World Rowing Жан-Кристоф Роллан.

Он также отметил, что российские и белорусские спортсмены получат допуск, если пройдут проверку на соответствие критериям нейтральности — это касается в том числе отсутствия поддержки боевых действий.