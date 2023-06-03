Петербурженка Лилия Хузина стала чемпионкой мира по тхэквондо в нейтральном статусе

Победой петербургской тхэквондистки Лилии Хузиной завершился финальный поединок на чемпионате мира в категории до 62 кг, который проходит в эти дни в Баку. В решающей схватке она взяла верх над Каролиной Сантос из Бразилии, а в полуфинале была сильнее британки Аалии Пауэлл.



Это первое золото российской команды на ЧМ-2023. Ранее Кристина Адебайо и Полина Хан завоевали бронзовые медали.



Другой российский тхэквондист — Кадырбек Дауров — стал бронзовым призером в категории до 74 кг.



Напомним, что россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

