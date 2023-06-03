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    Петербурженка Лилия Хузина стала чемпионкой мира по тхэквондо в нейтральном статусе

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    3 комментария

    Победой петербургской тхэквондистки Лилии Хузиной завершился финальный поединок на чемпионате мира в категории до 62 кг, который проходит в эти дни в Баку. В решающей схватке она взяла верх над Каролиной Сантос из Бразилии, а в полуфинале была сильнее британки Аалии Пауэлл.

    Это первое золото российской команды на ЧМ-2023. Ранее Кристина Адебайо и Полина Хан завоевали бронзовые медали.

    Другой российский тхэквондист — Кадырбек Дауров — стал бронзовым призером в категории до 74 кг.

    Напомним, что россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

    Ранее тренер Лилии Хузиной в интервью «Фонтанке» рассказывал, с какими трудностями пришлось столкнуться российским тхэквондисткам при подготовке к этому чемпионату мира.

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    Комментарии 3

    Потёртый русский03 Июн 2023 в 20:15
    А ведь могла оказаться патриоткой и не выступить под российским флагом
    +0−0
    28035201803 Июн 2023 в 19:40
    Иноагент 100% ! Подпадает под все категории отметины для чуждого от нас человека.Сурово осуждаю эту иноагентку.
    Настоящие путриоты на такое не идут!
    +0−2
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