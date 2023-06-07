Дорогу жизни во Всеволожске расширят до 4 полос и уберут пробку на Румболовской горе

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции двухкилометрового участка Дороги жизни во Всеволожске, сообщает 7 июня Дорожный комитет Ленобласти. Трассу расширят, снабдят тротуарами и даже велодорожкой.
Речь идет об участке с 9-го по 11-й километр, от Всеволожской ЦРБ до поворота на Щеглово. Его реконструкция должна убрать пробку на Румболовской горе, в которой часто застревают водители этой части Всеволожского района. На участке достроят две полосы и разделительную, сделав дорогу четырехполосной, обустроят тротуары, велодорожку и установят освещение. Велодорожка пройдет со стороны техникума, добавляют в телеграм-канале Dorogi_lo.
Помимо инфраструктуры, в мае губернатор Ленобласти Александр Дрозденко по поручению президента представил также единую концепцию модернизации мемориально-ландшафтного комплекса. О планах реконструкции участка Дороги жизни с 38-го по 44-й километр и мемориала «Разорванное кольцо» «Фонтанка» писала ранее.