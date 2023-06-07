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    Дорогу жизни во Всеволожске расширят до 4 полос и уберут пробку на Румболовской горе

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    19 комментариев
    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Госэкспертиза одобрила проект реконструкции двухкилометрового участка Дороги жизни во Всеволожске, сообщает 7 июня Дорожный комитет Ленобласти. Трассу расширят, снабдят тротуарами и даже велодорожкой.

    Речь идет об участке с 9-го по 11-й километр, от Всеволожской ЦРБ до поворота на Щеглово. Его реконструкция должна убрать пробку на Румболовской горе, в которой часто застревают водители этой части Всеволожского района. На участке достроят две полосы и разделительную, сделав дорогу четырехполосной, обустроят тротуары, велодорожку и установят освещение. Велодорожка пройдет со стороны техникума, добавляют в телеграм-канале Dorogi_lo.

    Рендеры проекта реконструкции
    Рендеры проекта реконструкцииФото: Дорожный комитет Ленобласти
    Рендеры проекта реконструкции
    Рендеры проекта реконструкцииФото: Дорожный комитет Ленобласти
    Рендеры проекта реконструкции
    Рендеры проекта реконструкцииФото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Помимо инфраструктуры, в мае губернатор Ленобласти Александр Дрозденко по поручению президента представил также единую концепцию модернизации мемориально-ландшафтного комплекса. О планах реконструкции участка Дороги жизни с 38-го по 44-й километр и мемориала «Разорванное кольцо» «Фонтанка» писала ранее.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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    Ленинградская областьВсеволожскРемонт дорог
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    Комментарии 19

    Гость07 Июн 2023 в 17:27
    Давно пора
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