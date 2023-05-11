Дорогу жизни ждет капитальный ремонт и остановки в едином стиле

Правительство Ленобласти рассказало о планах капитального ремонта участка Дороги жизни. Обновление приурочено к 80-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады.
Реконструкции подлежит участок с 38-го по 44-й километр, пишет 11 мая 47news. Речь идет не только о дорожном ремонте, но и о привидении трассы к единому архитектурному решению. К примеру, на фото ниже показано, как будут выглядеть остановочные павильоны.
Ремонт коснется и мемориала «Разорванное кольцо», а также блиндажа, в котором находился узел связи «Тройка-1» — им добавят световое оформление.