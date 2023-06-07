Памфилова рассказала, что следить за выборами в Петербурге хотели грабители и наркоторговцы

Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала жалобы, которые получают её коллеги, на отказы включения представителей партий в составы участковых избирательных комиссий. Одно из таких обращений ещё на прошлой неделе отправлял глава «Яблока» Николай Рыбаков.
«В прессе пошли сообщения, что ЦИК не реагирует на ряд обращений к нам о невключении в состав комиссии. ЦИК вовремя реагирует. Мы изучаем», — заявила Памфилова.
По её словам, в Центризбирком поступило десять обращений, из них два об опасениях, что кого-то не включат в состав комиссий, и восемь — об уже совершившимся факте. Четыре жалобы поступили из Петербурга: две от партии «Яблоко», одна от «Справедливой России» и одна от главы Адмиралтейского округа.
«В Петербурге есть случаи, когда подавались не имеющие отношения к Петербургу лица с судимостью за грабеж, разбой, незаконный оборот наркотиков. Поэтому не спешите делать выводы. Мы разберёмся. Если коллеги неправы, мы поправим. Я не хочу, чтобы устраивали хайп на безосновательной основе. Массовых невключений в принципе нет», — подытожила глава ЦИК.
Напомним, что в мае в Петербурге выбрали новых членов участковых избирательных комиссий. Под предлогом введения электронного голосования в ряде районов сократили численность избиркомов и в результате отказали во включении представителям партий «Яблоко» и «Справедливая Россия». Например, так повсеместно произошло в Центральном районе.