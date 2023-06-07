Памфилова рассказала, что следить за выборами в Петербурге хотели грабители и наркоторговцы

Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала жалобы, которые получают её коллеги, на отказы включения представителей партий в составы участковых избирательных комиссий. Одно из таких обращений ещё на прошлой неделе отправлял глава «Яблока» Николай Рыбаков.



«В прессе пошли сообщения, что ЦИК не реагирует на ряд обращений к нам о невключении в состав комиссии. ЦИК вовремя реагирует. Мы изучаем», — заявила Памфилова.

По её словам, в Центризбирком поступило десять обращений, из них два об опасениях, что кого-то не включат в состав комиссий, и восемь — об уже совершившимся факте. Четыре жалобы поступили из Петербурга: две от партии «Яблоко», одна от «Справедливой России» и одна от главы Адмиралтейского округа.